Il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti a Montecito, in California, a giugno 2020, e sono diventati i vicini di casa di quella che è probabilmente la più famose conduttrice televisiva americana: Oprah Winfrey.

La villa di Oprah si trova infatti vicino a quella del principe e di sua moglie. La conduttrice televisiva, tra l’altro, ha postato un video sui suoi profili social in cui mostra un cesto di regali, ricevuto per la festa del Ringraziamento, dicendo che ad averglielo inviato è stata proprio “la sua vicina M” con un’emoji della corona, una chiara allusione allo status reale di Meghan.

Due home cinema e un’immenso giardino: la casa da sogno di Oprah Winfrey

Oprah vive a Montecito in un enorme villa del valore di 100 milioni di dolori. Composta da diversa principale, la villa principale di Oprah Winfrey è di 23mila metri quadri e vanta tantissime stanze, tra cui una biblioteca, due home cinema, una grande cantina, sei camere da letto e 14 bagni.

La conduttrice televisiva condivide la gigantesca villa con il suo fidanzato, Stedman Graham. Oprah Wingrey è così fiera della sua bellissima casa da aver condiviso alcuni video per mostrarla ai suoi fan e ai curiosi.

La cucina della villa, ad esempio, è stata progettata con grandi armadi di legno color crema e piani di lavoro in legno naturale. Inoltre, è arredata con statuette di metallo e un grande lucernario sul soffitto.

Anche la sala da pranzo appare immensa, con soffitti a doppia altezza e grandi finestre che rendono lo spazio iper luminoso, oltre che un ampio tavolo da pranzo con sedie abbinate.

Come già detto, l’immensa villa di Oprah Winfrey è anche dotata di due home cinema, con grandi schermi di proiezione che occupano l’intera parete, un comodo divano e diverse poltrone.

Ovviamente, nella casa della conduttrice televisiva non possono mancare degli uffici, per lavorare in tranquillità. L’ufficio di Oprah Windfrey, come si può notare in alcune foto postate su Instagram, ha grandi armadi bianchi, librerie e pavimenti in legno. Inoltre, Oprah per stare comoda ha scelto una sedie girevole in pelle marrone con ruote metalliche dorate.

La villa, di oltre 70 acri, è ovviamente dotata anche di un ampio “giardino”. Anche questo è stato ampiamente mostrato da Oparh Winfrey su Instagram, per mostrare ai suoi follower il luogo in cui si rilassa, legge i giornali o beve un caffè.