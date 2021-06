Harry e Meghan declassati sul sito della famiglia reale

I Duchi di Sussex sono appena diventati genitori per la seconda volta. Pochi giorni fa, infatti, è nata Lilibet Diana, la prima figlia femmina del principe Harry e di Meghan Markle. Nonostante l’omaggio alla Regina e a Lady D, i due continuano a perdere posizioni nelle gerarchi reali.

Harry e Meghan scendono sotto il principe Andrea e la principessa Anna

Harry e Meghan, infatti, sono stati apparentemente “declassati” sul sito della Royal Family, nella lista dei membri della famiglia reale. Prima, i Duchi di Sussex apparivano sotto il principe William e sua moglie Kate. Adesso, invece, aprendo il sito si può subito notare come Harry e Meghan si trovino proprio sotto la principessa Anna e il principe Andrea.

Sulle pagine del sito dedicate al principe Harry e Meghan troviamo scritto: “Il duca e la duchessa si sono ritirati come membri anziani della famiglia reale. Stanno bilanciando il loro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare il loro dovere nei confronti della Regine, del Commonwealth e dei loro patrocini”.

Inoltre, nella sezione dedicata esclusivamente alla duchessa di Sussex si può leggere: “La duchessa continuerà a sostenere una serie di cause e organizzazioni di beneficienza che riflettono i problemi a cui è stata a lungo associata, tra cui le arti, l’accesso all’istruzione, il sostegno delle donne e il benessere degli animali”.

Questa “retrocessione” significa perdita di potere e prestigio

Quella visibile sul sito, però, non è una classifica. Di conseguenza, è probabile che Harry e Meghan siano stati spinti verso il basso perché non sono più considerati reali “di lavoro”. Infatti, a febbraio scorso, Buckingham Palace ha confermato che i Duchi di Sussex non avrebbero più partecipato ad alcun impegno per conto della famiglia reale.

La “retrocessione”, nel concreto, per il principe Harry e Meghan Markle, si traduce in perdita di potere e prestigio. Un cambiamento avvenuto al momento solo sul web, ma che potrebbe proiettarsi nella vita reale e avere degli effetti, anche negativi, sui Duchi di Sussex.

A questo punto bisognerà attendere per capire se la coppia, che di royal ha quasi solo il nome ormai, sarà gradualmente estromessa fino ad essere completamente rimossa dall’elenco.