Harry e Meghan tornano in Europa, ma dribblano la regina e guardano altrove nel primo viaggio di coppia fuori dagli States dopo la clamorosa rottura con i Royal. Un boccone amarissimo per The Queen che in fondo, dicono gli esperti, spera ancora di incollare i cocci in famiglia e ripristinare la quiete dopo le tempeste innescate dal nipote ribelle (e consorte)…

Se il primo viaggio dei Sussex in Europa non prevede alcuna tappa da Sua Maestà…

Il ritorno dei Sussex è stato fissato a ridosso della Pasqua, ma l’itinerario non prevede alcuna tappa al cospetto di Sua Maestà. E così anche la nuova pagina di storia in salsa “quasi royal” firmata da Harry e Meghan – dopo la tempestosa intervista sulla presunta trama di veleni di palazzo che li avrebbe costretti a rompere con Buckingham Palace – ha il sapore di un amarissimo boccone per la regina Elisabetta.

Secondo quanto emerso, infatti, il secondogenito di Carlo d’Inghilterra, dopo aver clamorosamente mancato la messa per l’anniversario di morte del principe Filippo, avrebbe deciso di andare in Olanda per un appuntamento di tenore decisamente più soft.

Harry e Meghan hanno voluto presenziare agli Invictus Games, i giochi per i reduci britannici di cui il nipote di The Queen è patron, anziché ricordare il duca di Edimburgo insieme alla famiglia. Lo schiaffo al trono, insomma, appare nuovamente servito…