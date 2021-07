Harry e Meghan sono stati nominati agli Emmy Awards 2021

La 73esima edizione degli Emmy Awards è pronta a regalarci diverse gioie e pochi colpi di scena. Uno, però, ce lo ha sicuramente già regalato. Infatti, tra le nomination troviamo anche due personaggi che non fanno parte del mondo del cinema e della televisione: il principe Harry e Meghan Markle.

Ecco perché Harry e Meghan sono nominati agli Emmy Awards

Adesso vi starete giustamente chiedendo: per quale motivo sono nominati ad un premio che riguarda cinema e serie tv? La risposta è semplice. Ad essere nominata, nella categoria Outstanding Hosted Nonfiction Series or Speciale, è l’intervista che i duchi di Sussex hanno rilasciato a Oprah Winfrey, andata in onda sulla CBS a marzo scorso.

Precisiamo un punto: Harry e Meghan non sono personalmente nominati. La nomination, infatti, riguarda Oprah Winfrey e i produttori del programma. Comunque, anche se la nomination non è diretta, riguarda anche i duchi di Sussex, che dal post intervista in poi hanno avuto diversi “problemi”.

Le nomination e la cerimonia di premiazione

Per quanto riguarda invece le altre nomination agli Emmy, come detto nessuna sorpresa. A farla da padrone alla 73esima edizione del premio sono le serie che arrivano dalle principali piattaforme di streaming, come Netflix e Amazon. Troviamo infatti, tra i candidati: The Crown, serie sulla royal family, Bridgerton e il piuttosto discusso Emily in Paris.

Ma non solo. Perché le nomination sono anche per The Mandalorian e Wandavision, entrambi disponibili su Disney+ e riguardanti rispettivamente il mondo di Star Wars e quello Marvel.

Tornando a parlare di Harry e Meghan o, per meglio dire, di Oprah, questa è la sua decinam nomination agli Emmy Awards. La premiazione, se non ve la voleste perdere, andrà in onda domenica 19 settembre alle ore 20 sulla CBS.

Per quanto riguarda le nomination per attori e attrici, tra le candidate per la serie comedy troviamo: Aidy Bryant, Jean Smart, Kaley Cuoco, Tracee Ellis Ross e Allison Janney. Per quanto riguarda gli attori, invece, troviamo: Anthony Anderson, Michael Douglas, Wiallim H. MAcy, Jason Sudeikis, Kenan Thompson.

Sicuramente tra le nomination più interessanti troviamo quelle per miglior serie drammatica. A contendersi il premio saranno: The Boys, Il Racconto dell’Ancella, Lovecraft Country, The Mandalorian, Pose e This is Us.