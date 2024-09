Harry e il ritorno nel Regno Unito: colpo di scena, questo cambia tutto

Colpo di scena per la Royal Family con un clamoroso ritorno in patria da parte di Harry. Questa notizia cambia tutto quello che è accaduto.

Negli ultimi mesi l’attenzione si è concentrata molto sulla famiglia reale, soprattutto dopo l’annuncio della malattia di Carlo e di Kate Middleton. Situazione non di poco conto che ha creato sconcerto tanto tra i reali quanto tra i cittadini che hanno temuto il peggio dopo le comunicazioni ufficiali.

Poi progressivamente la situazione si è fatta più serena, le condizioni di Kate sono apparse migliori, Carlo ha continuato a lavorare e questo ha fatto sperare per una piena ripresa. Il problema quindi è tornato tutto su Harry e Meghan che da quando sono andati via da Londra sono diventati l’oggetto di contestazione principale.

Harry torna nel Regno Unito: nessuno immaginava andasse così

Secondo gli esperti e i tabloid locali Harry negli Stati Uniti vive bene. Tuttavia il Duca del Sussex tornerà molto presto nel suo Paese ma senza la moglie che, come ha spiegato in prima persona, non desidera portare a Londra perché teme degli attacchi diretti.

Il loro trasferimento negli USA è avvenuto ormai da un po’ e da quel momento la situazione è solo precipitata. L’intesa tra Harry e la famiglia non ha dato affatto i suoi frutti, si è fatta sempre più tesa e le cose sono diventate ingestibili, al punto che lo stesso duca quando è stato in città non ha fatto visita al padre né al fratello.

Appare chiaro a tutti che non ci sia certo un clima disteso e felice tra i due fratelli né con il padre, anche se da tempo si parla del tentativo di recuperare i rapporti. Il principe Harry ha mantenuto i suoi contatti e nel tempo ha continuato a vedere e sentire gli amici di sempre. Proprio loro potrebbero essere il collante essenziale per ripristinare la condizione in famiglia. Secondo i giornali locali il duca si sarebbe allontanato da quell’aura della sua vita negli Stati Uniti per fare un passo indietro.

Oggi è felice con sua moglie e i suoi bambini e non ha interesse per tornare in via definitiva o per riprendere i doveri reali – decaduti quando ha lasciato il Paese – tuttavia Harry ha pur sempre lì la sua vita, la sua adolescenza, i suoi amici. Ormai manca poco al suo quarantesimo compleanno, tempo quindi anche di bilanci e di fare i conti con il passato.

Secondo coloro che gli sono accanto e che lo conoscono comunque, nonostante tutto, vorrebbe ricucire i rapporti con il padre, mentre con il fratello sembra altamente improbabile. Harry però si sente isolato, il viaggio in Colombia con Meghan per la loro attività è finito sotto gli occhi di tutti, eppure nonostante si trattasse di un fine beneficio questi appaiono come “tour reali” che quindi non sono visti di buon occhio dalla Royal, cosa che va a inasprire ulteriormente un rapporto già logoro.