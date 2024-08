“Harry è deluso”, il principe mai visto così: è (di nuovo) colpa della Royal family

Il duca del Sussex descrive il gesto come “crudele” (“cold-blooded”): Harry non risparmia nessuno, neppure i parenti ormai scomparsi.

Ogni settimana emerge un nuovo aneddoto relativo al presunto comportamento disdicevole dei membri senior della Royal Family e, a farne da protagonista, è sistematicamente il duca del Sussex. Nonostante siano trascorsi quasi cinque anni dal giorno del suo allontanamento, sembra che Harry abbia ancora molto da raccontare e soprattutto da voler rivelare alla stampa globale. Incomincia pertanto ad essere lunga la lista di ingiustizie che il secondogenito di Diana Spencer avrebbe subìto durante la sua permanenza a Londra, prima che Meghan Markle lo salvasse e lo portasse con lei in California.

I sudditi inglesi ora attendono l’inaugurazione del decimo anniversario degli Invictus Games – la competizione sportiva ideata dallo stesso duca in onore dei veterani di guerra. Si terrà a Birmingham, per cui la coppia tornerà necessariamente in territorio britannico per assistervi. Viene da chiedersi se William e Re Carlo III intendano partecipare all’evento oppure se anche questa volta saranno lontani per impegni associati alla corona inglese. Nel frattempo un altro dettaglio riguardo la quotidianità dei royals è emerso nelle ultime ore.

Trauma di Natale

Gli autori che trattano le vicissitudini riguardanti la Royal Family sono molti. Tra questi c’è anche lo scrittore Craig Brown, che da poco è tornato in libreria con il suo nuovo libro: Voyage around the Queen. Egli analizza, tra le innumerevoli tradizioni, quella del Natale.

Contrariamente a quanto l’opinione pubblica possa pensare, i residenti di Buckingham Palace fissano un budget “ridicolmente basso”, in modo da stimolare la fantasia e cedere così all’acquisto di oggetti “bizzarri o un po’ impertinenti”.

Si tratta infatti di figure che possiedono tutto e dunque è difficile scegliere un presente che risulti davvero necessario. Ognuno di loro quindi non può spendere più di cinque sterline. Lo scambio dei regali il giorno di Natale diviene così l’occasione perfetta per concedersi qualche risata e momento di spensieratezza con i membri della propria famiglia.

“Devi pensare a qualcosa di eccentrico, o forse un po’ sfacciato, o qualcosa che ti sei fatto da solo” – ha spiegato Brown.

Ebbene, sembra che il principe Harry – in tenera età – sia rimasto profondamente deluso dal regalo di Margaret, la sorella minore della Regina Elisabetta II. Il duca del Sussex ha raccontato tra le pagine di Spare di aver ricevuto una biro con un pesciolino applicato sulla punta.

“Mi sono detto: questo è davvero spietato” – il primo commento una volta presa coscienza del pensiero della pro-zia. Insomma, forse con 5 sterline come budget, la principessa avrebbe potuto propendere per un modellino e sarebbe stato più apprezzato.