Oggi vediamo insieme come preparare un ottimo hamburger vegetariano, una valida alternativa a quello classico di carne, che potete cucinare facilmente a casa. L’hamburger vegetariano è perfetto, se volete limitare le calorie e la carne rossa, ma anche se avete a cena un ospite vegetariano. Seguendo queste ricette facili e veloci, potrete preparare hamburger vegetali di verdure o di legumi per un piatto sano e gustoso, da cuocere in padella o al forno. Dall’hamburger di lenticchie, a quello di soia, ecco gli hamburger vegetariani da provare.

I migliori hamburger vegetali: ecco il burger di lenticchie!

Gli hamburger vegetali di lenticchie sono una deliziosa variante dei classici hamburger, che prevedono la sostituzione dell’ingrediente principale, la carne, con le lenticchie. Ebbene sì, con il solo aiuto delle lenticchie potrete realizzare dei gustosi hamburger vegetariani. La ricetta è davvero semplicissima e richiede circa 30 minuti di preparazione. Ovviamente, potete personalizzare la ricetta a seconda dei gusti (qui, trovate la ricetta completa). Una volta pronti, gli hamburger di lenticchie possono essere serviti nel piatto oppure utilizzati per la preparazione di deliziosi panini.

I veggie burger per tutti i gusti!

La ricetta degli hamburger vegetali è davvero facilissima da realizzare: si tratta di un piatto delicato e leggero dedicato ai vegetariani ma non solo. Come si preparano? Esclusivamente con verdure, che ovviamente potete scegliere in base ai vostri gusti e alla stagione. Il procedimento è molto semplice, dal momento che le verdure vengono semplicemente tritate, cotte al vapore e poi assemblate per costituire dei gustosi medaglioni che verranno cotti in forno. Per cimentarvi nella preparazione degli hamburger vegetali, ecco per voi la ricetta completa.

Hamburger di soia: l’hamburger vegetariano per eccellenza!

Un’alta gustosissima ricetta perfetta da inserire in una dieta vegetariana è l’hamburger di soia. Per il suo importante apporto proteico, la soia è infatti considerata, insieme al tofu e al tempeh, uno degli ingredienti sostitutivi della carne nella cucina vegetariana. Veloce da preparare, la ricetta dell’hamburger di soia prevede pochi e semplici ingredienti, tra cui pangrattato, olio di semi, rosmarino, uova e ovviamente la soia. Qui, trovate la ricetta completa, per assaggiare la deliziosa variante di hamburger vegetariano.

Tutti i benefici degli hamburger vegetariani

Composti con legumi, cereali e un buon mix di verdure, gli hamburger vegetali rappresentano una valida alternativa alla carne, a favore non solo dell’ambiente, ma anche della nostra salute. La presenza di legumi e cereali offre, infatti, al nostro organismo un importante apporto di fibre, ideale per aumentare il senso di sazietà. Un altro vantaggio da non dimenticare è che, spesso e volentieri, l‘hamburger vegetariano è meno calorico dell’hamburger di carne ed è perfetto da integrare in una dieta sana e bilanciata.