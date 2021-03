Halle Berry e il vestito all'uncinetto che tutte vorremmo

Halle Berry è bellissima e super sexy, questo lo sappiamo tutti e lo diamo ormai per scontato. Nei giorni scorsi Halle è tornata a far parlare di sé infuocando la home di Twitter di tutti i suoi followers con due scatti che la ritraggono in uno strepitoso abito bianco all’uncinetto.

giving a f*ck didn’t go with this outfit pic.twitter.com/IPYookBdgh — Halle Berry (@halleberry) March 12, 2021

Il vestito all’uncinetto che davvero tutte vorremmo

Meravigliosa. Non ci sono davvero altre parole per descrivere la super attrice. Seduta su un muretto (che ci ricorda tanto il mood delle prime uscite segrete con il fidanzatino) con in mano un bel calice di vino rosso, Halle indossa un cortissimo vestito bianco crochet, che mette in mostra, senza nascondere davvero nulla, le sue gambe perfette. Il tutto abbinato con degli spettacolari stivali bianco gesso.

Vestito all’uncinetto che ci ricorda tanto Jane Birkin

Il look sfoggiato su Twitter da Halle Berry ci ricorda davvero tanto lo stile di Jane Birkin (ovviamente declinato in chiave moderna) che durante i gloriosi anni ’60 era solita sfoderare dei meravigliosi e indimenticabilmente iconici mini abiti in stile crochet.

Foto Getty Images | Steve Wood/Evening Standard

Effettivamente l’allure da sogno anni ’60 emerge potentissima dagli scatti postati sui social dalla Berry catapultandoci, almeno con la fantasia, in un viaggio a ritroso nel tempo negli anni più fashion del secolo scorso.

Come ricreare il mood anni ’60 con un abitino crochet

Halle Berry ci ha fatto davvero venire voglia di andare alla ricerca di un abitino all’uncinetto, per tentare di ricreare noi stesse l’inconfondibile stile anni ’60.

Se quindi siete alla ricerca di un vestito/abitino/copricostume all’uncinetto, siete nel posto giusto, perché oggi vi proponiamo alcune chicche davvero imperdibili.

Copricostume all’uncinetto Influence

Il vestito di Halle Berry è sicuramente un po’ impegnativo per la vita di tutti i giorni quindi, se non ve la sentite di indossare un abitino crochet in città, nulla vi vieta di farlo al mare o in vacanza.

Per questo oggi vi proponiamo questo copricostume del brand Influence, che somigli davvero tanto al vestito indossato dall’attrice, per essere fashion e all’ultimo grido anche in spiaggia.

Foto Asos

Abitino midi Emory Park

Se invece siete alla ricerca di un capo all’uncinetto che si possa indossare anche in città, nella vita di tutti i giorni, vi proponiamo questo abitino midi di Emory Park, con bottoni sul davanti, perfetto per le calde giornate estive e non esageratamente trasparente.

Foto Asos

