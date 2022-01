Ammettiamolo: non ci siamo mai dimenticate del tutto di quei magici fili colorati tra i capelli che Beyoncé, regina di stile, portò in testa alle tendenze acconciature durante i Grammy 2010. E ora che gli hair tinsel sono tornati di moda (complice anche TikTok), non vediamo l’ora di tuffarci nel passato e sfoggiare nuovamente questo look da sogno…

Hair tinsel: fili di luce tra i capelli nel 2022

Argento, oro o multicolor non importa, quel che conta è sfoggiare comunque gli hair tinsel tra i capelli! Magici fili iridescenti tornano a dominare red carpet e saloni di bellezza, ed è davvero difficile non perdere la testa per questo hairstyle…

La tendenza torna in scena e spopola sui social, complice la spinta propulsiva di TikTok in cui l’hashtag omonimo è diventato virale con decine di tutorial e milioni di visualizzazioni.

E sì, lo confessiamo: siamo pronte a cedere a questo hair look davvero luccicante, sulla scia della moda lanciata nel lontano 2010 da Beyoncé…

A (ri)lanciare questa acconciatura, sul finire del 2021, era stata Katy Perry e ora è ufficiale: siamo tutti pazzi per questo look!

Gli hair tinsel sono la scelta perfetta per risplendere nel 2022, sicuramente quella di cui avevamo bisogno per colorare ogni giornata con nuovi riflessi!