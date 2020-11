Proprio così. Hailey Baldwin non è mai stata l’amante di Justin Bieber. Il chiarimento è arrivato proprio dall’attuale moglie della pop star di Changes, che ha voluto spiegare di non aver mai frequentato il cantante mentre era fidanzato con Selena Gomez.

Hailey Baldwin, durante un’intervista per il podcast Pretty Big Deal della modella Ashley Graham, ha spiegato la cronologia della sua relazione con JB e ha raccontato che “anche se la gente non lo sa, abbiamo parlato per un po’ di tempo prima di tornare insieme”.

“Contrariamente a quanto si pensa lui era single da un po’ e anche io ero single e stavamo solo cercando di capire che direzione prendere con la nostra vita” ha raccontato la top model.

La relazione tra Justin Biber e Selena Gomez è duratata dal 2010 al 2018

Ai fan di Selena Gomez non è mai andato giù che Justin Bieber avesse intrapreso la relazione con la modella poco dopo la fine del rapporto con la cantante americana. Una relazione, quella dei Jelena, questo il nomignolo dato dai fan alla loro ship, che è durata davvero tantissimi anni. I due infatti, tra alti e bassi, sono stati insieme dal 2010 al 2018.

Per capire com’è nata la discussione sul “triangolo” tra Hailey Baldwin, Justin Bieber e Selena Gomez, bisogna fare un po’ di passi indietro.

La relazione tra Selena e Justin è iniziata nel novembre 2010. I due hanno poi deciso di separarsi nel novembre 2012 per poi avere una relazione a fasi alterne che è durata fino a marzo 2018.

Justin Bieber ha chiesto a Hailey Baldwin di sposarlo mentre erano alle Bahamas

A giugno 2018, pochi mesi dopo la rottura, Justin Bieber ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto con Hailey Baldwin. Solo un mese dopo, il cantante le ha fatto la proposta di fidanzamento alle Bahamas e i due si sono sposati con rito civile a New York il 13 settembre 2018.

Hailey Baldwin ha raccontato che tutto è successo “molto velocemente”

Secondo quanto raccontato dalla modella ad Ashley Graham, lei e Justin Bieber si sentivano già da diverso tempo, addirittura da prima che il mondo sapesse, attraverso i social, che i due avevano una relazione.

“Tutto è successo molto velocemente, lo sanno tutti. Spesso incontravo amici che mi chiedevano ‘ma ti sei sposata davvero’?” ha raccontato Hailey.

Justin Bieber e Hailey Baldwin, che hanno festeggiato lo scorso settembre i due anni di matrimonio, sembrano felici e fatti l’uno per l’altra. Proprio per questo, per non rompere il loro idillio d’amore, la top model ha deciso di fare chiarezza sulla situazione, sciogliendo finalmente ogni dubbio.