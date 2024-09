Hai una vecchia carta da parati? Non gettarla, ti faccio risolvere un problema grande in casa: rimarrai di sasso

Hai trovato in cantina una vecchia carta da parati? Prova a riutilizzarla in questo modo: risolvi un problema che sicuramente ti affligge!

L’arte del riciclo è da sempre quella più considerata in casa per poter ridare vita ad oggetti che magari hanno già ampiamente fatto il loro corso. Ne è un esempio una vecchia t-shirt, da sfruttare per spolverare mobili vari grazie al potere aggrappante del cotone o della microfibra nei confronti della polvere, o ancora un vecchio barattolo di latta che può contenere tutto l’arnese utile per il cucito(ricorderanno bene i ragazzi nati negli anni 90, quando al posto dei biscottini danesi ritrovavamo aghi, fili e spilli). Insomma, riciclare si può fare e con un pizzico di accortezza anche bene.

Anzi, a volte riusare qualcosa può ritrovarsi utile per poter risolvere tutta una serie di problematiche casalinghe: l’accumulo della polvere, così come di peli e capelli può essere un vero tormento. Se poi abbiamo amici pelosi in casa che riposano sul nostro divano, ancor di più! Ma se vi dicessimo che una semplice vecchia carta da parati viene in nostro aiuto per risolvere un grande problema? Gli allergici ne saranno molto contenti, scopriamo di più!

Con una vecchia carta da parati risolvi un grave problema in casa: addio allergie!

Chi risulta allergico alla polvere o al pelo di gatto e cane sa bene quanto un ambiente fresco e a prova di pulito debba quanto più possibile essere preservato. Ciò accade perché chi soffre di tale allergia ha spesso naso chiuso e colante, occhi arrossati, secchi, per non parlare poi delle vie aeree occluse. Ma noi potremmo finalmente dare una mano a risolvere un grande problema.

Come accennato poc’anzi, la polvere che si deposita sul divano, così come peli di animali o capelli, è un problema piuttosto comune. Ci si siede sopra con la speranza di rilassarsi un po’, magari davanti la tv, per ritrovarci nel giro di poco completamente sommersi dalla sporcizia. Ecco che entra in gioco la nostra carta da parati!

Certo, per una pulizia approfondita e accurata dovremo necessariamente ricorrere all’aspirapolvere e poi alla vaporella, per rimuovere la polvere più ostinata e disinfettare il tutto, ma sulla questione peli, capelli e pelucchi possiamo usare proprio questo vecchio materiale, decisamente ormai retrò. In passato quando si voleva dare una sferzata di novità al salotto si acquistava al metro e tramite colla si affissava alle pareti. Quella ormai vecchia avrà sicuramente perso il forte potere collante, ma non del tutto.

Ecco che quindi basterà prendere la misura del nostro divano, riportarla sulla carta da parati e tagliare quanto necessario. Dovremo poi sfilare il foglio adesivo posto al di sotto e poggiare sul divano, pressando leggermente. Con un movimento rapido poi basterà alzarla e voilà, in una sola passata avremo rimosso tutto lo sporco! Con la stessa poi potremo rimuovere la polvere anche dai braccioli, dalle spalliere e così via. Provate questo trucco incredibile e vi darà tante soddisfazioni.