Hai sempre messo il mascara nel modo scorretto: 7 consigli che ti faranno evitare disastri

Sono 7 gli errori più comuni che molte donne commettono quando mettono il mascara. Ecco di quali si tratta.

Il mascara è un must quando si parla di make-up. Ne basta una piccola quantità per conferire volume alle ciglia. Già dopo la prima passata, appariranno più lunghe e folte. Ovviamente, in commercio, ci sono tanti modelli diversi. In base alle caratteristiche soggettive e ai propri bisogni, è possibile orientarsi verso prodotti più o meno adatti.

Nonostante sia uno tra i cosmetici più venduti, molte donne, quando lo utilizzano, tendono a compiere parecchi errori. Essi sono dati in parte dalla fretta e in parte dalla mancanza di informazioni corretti. Con questi 7 piccoli accorgimenti, il proprio sguardo non sarà più lo stesso.

7 cose da non fare quando si applica il mascara: i consigli indispensabili

Il mascara è molto utile per donare allo sguardo una profondità completamente diversa. L’obiettivo principale è quello di far sembrare le ciglia più lunghe e voluminose. Sono tanti i prodotti che promettono questi risultati, però, nella pratica, spesso si rimane delusi. Non è detto che il problema risieda del cosmetico acquistato. Ci sono 7 errori comuni, infatti, che impediscono di raggiungere il traguardo desiderato.

Ecco cosa bisogna fare quando si mette il mascara: