La gift guide "Ridiculous but awesome" di Gwyneth Paltrow

Ormai quando si parla di Gwyneth Paltrow non ci si stupisce più di nulla. L’attrice ha fatto parlare di sé ad inizio 2020 per aver messo in vendita prima la candela “Smells like my vagina” e, più di recente, per aver messo in commercio un profumo col nome “Smells like my orgasm”. Entrambi i prodotti sono venduti su Goop, sito e-comerce dell’attrice.

Tra le tante follie realizzate da Gwyneth Paltrow non si può però non parlare della “Ridiculous but awesome gift guide”, una lista di regali “ridicoli ma meravigliosi” che non possono mancare sotto l’albero di Natale secondo l’attrice americana.

La lista di Gwyneth Paltrow è una vera e propria tradizione

La guida ai regali di Natale è ormai una tradizione su Goop e ha sempre attirato l’attenzione proprio grazie all’improbabilità dei prodotti consigliati. L’obiettivo di Gwyneth Paltrow, infatti, è quella di far sognare chi arriva sul sito e, perché no, anche strappargli un sorriso.

L’attrice ha così stilato una lista di 29 regali adatti a tutti. Tra i più assurdi:

Una Volkwagen elettrica e la casa su ruote

La Retrofitted Electric VW Bug di Zelectric, azienda americana che converte e ricostruisce modelli di Volkswagen d’epoca e Porsche in veicoli elettrici del 21esimo secolo. Bellissime e costosissime. Infatti, il modello proposte da Gwyneth Paltrow costa ben 125mila dollari.

Chi non ha mai sognato di vivere in una piccola casetta su ruote? L’attrice risponde al vostro desiderio inserendo nella gift guide la Costum Tiny Home, realizzata dall’azienda americana Modern Tiny Living.

Le case piccole e dal design funzionale partoano dai 99mila dollari. Più a buon mercato di una Volkswagen elettrica, ma comunque piuttosto costose.

Un ritratto del vostro animale e la longboard di Hermes

Se non avete mai desiderato una casa su ruote, sicuramente almeno una volta nella vita avrete pensato di volere un ritratto del vostro animale domestico.

Anche questa volta Gwyneth arriva in vostro soccorso con i ritratti di animali in stile moderno realizzati dal brand Animalist. Questi quadri possono essere vostri a partire dalla piuttosto modica cifra di 66 dollari.

Non vi convince? Ecco un’altra idea. Accostare la parola skateboard al brand francese Hermes potrebbe essere azzardato, ma in realtà non è così. L’azienda di alta moda ha infatti creato uno skate (più precisamente una longboard) con motivi che ricordano la Savana. Tra tigri e fiori colorati, trovate anche questo prodotto sulla gift guide di Gwyneth Paltrow. Il prezzo? 4.425 dollari.

La Watermelon bag e la carne di Wagyu

Le amanti della spesa, e in particolare della frutta, impazziranno per la Watermelon bag realizzata dal brand giapponese Tsuchiya Kaban. Gwyneth Paltrow l’ha subito intercettata e inserita nella sua “ridiculous but awesome” guide.

A Natale, si sa, la tavola è imbandita e c’è la possibilità di appagare i propri desideri culinari. Gwyneth Paltrow nella sua lista pensa anche agli amanti del cibo e propone un tipo di carne giapponese piuttosto pregiato e molto costoso: il Wagyu. Il prodotto è acquistabile, come consigliato nella guida, sul sito di Marky’s.

Le proposte più low costa presenti nella gift guide di Gwyneth Paltrow

Tra i regali più abbordabili ci sono: un cono di patatine al tartufo, venduto per 20 dollari, un finto titolo da lord o lady da appendere in casa a 150 dollari e la carta igienica in bambù 100% sostenibile, a 24 dollari, contenuta in un’elegante confezione floreale.

La gift guide realizzata da Gwyneth Paltrow è certamente bizzarra e sicuramente, guardandola tutta, vi strapperà un sorriso e magari riuscirà a farvi venire qualche brillante idea per i vostri regali di Natale.