Gwen Stefani e Blake Shelton sposi: le foto su Instagram

Si sono conosciuti nel 2015, quando entrambi erano giudici del talent show The Voice e l’amore è stato così travolgente da portare entrambi a decidere di divorziare dai rispettivi partner. Sei anni dopo, Gwen Stefani e Blake Shelton hanno coronato la loro storia: sabato 3 luglio si sono sposati.

Le nozze si sono tenute lontane da gossip e occhi indiscreti nel Ranch di lui a Tishomingo, in Oklahoma, stato nel quale erano state esposte le pubblicazioni qualche settimana fa, di fatto concretizzando il fidanzamento ufficiale avvenuto lo scorso autunno.

Pochissimi invitati per una cerimonia blindata ma molto intima: la cantante, ex leader No Doubt, e la star del country hanno deciso di celebrare l’unione in stile country-chic, decisamente informale, insieme a pochissimi amici e parenti. A celebrare il rito pare sia stato il conduttore Carson Daly, padrone di casa di quel The Voice che fu galeotto.

Ovviamente grande curiosità soprattutto sul look della sposa, finalmente oggi soddisfatta: Gwen Stefani ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti della cerimonia insieme al neo-marito Blake Shelton e soprattutto del suo abito.

Gwen era semplicemente spendita in un Vera Wang Haute Couture in seta bianca coustimizzato per lei, con un corpetto rigido con scollo a cuore e una gonna in tulle a più strati. Perfettamente in linea con il suo stile eccentrico e unico, ma sempre molto glam.

Allineate con la sua personalità e la sua attitudine anche le scarpe, ovvero degli stivali in stile cowboy bianchi con tacco a spillo firmati Le Silla. Il dettaglio: le iniziali di lei e lui in Swarovski sulla suola. Anche il velo aveva una particolarità: vi erano ricamati i nomi di Blake Shelton e dei tre figli della cantante, avuti dall’ex marito Gavin Rossdale.