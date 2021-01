Spesso ci ritroviamo con l’armadio pieno, ma niente da mettere. È una frase che sembra ripetitiva e ridondante, ma è vera. Il motivo è che abbiamo troppe cose, quando invece basterebbero pochi capi minimal per riuscire ad essere chic e alla moda sempre.

Ecco cosa avere in guardaroba per un look minimal, senza fronzoli, ma sempre di moda.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Il cappotto classico super minimal

Che preferiate un classico trench, o un cappotto di lana. L’importante è che il capospalla sia un evergreen. Per il colore, bisogna rimanere fedeli alla semplicità: beige, nero, grigio o blu, per adattarsi a quasiasi look.

La camicia bianca

Le varianti per la camicia sono infinite: oversize, slim, lunga, dritta. L’importante è che abbia i bottoni e che sia bianca per lo stile minimal che cerchiamo. Può essere usata sia per look eleganti, che casual. Perfetta sia per l’ufficio che per la spiaggia.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Il blazer nero

Anche in questo caso, la semplicità è l’arma vincente. Negli ultimi anni il blazer è sempre più oversize, ma se amate uno stile più sciancrato andrà benissimo. Un capo intramontabile, adatto alla primavera come giacca, o all’inverno sotto al cappotto.

Il maglione minimal

Indossato con i jeans, o anche sopra ad un abito. Il maglione nero è sempre adatto, ma deve essere di buona qualità per resistere all’uso e ai lavaggi. Le fibre naturali permetteranno traspirazione e comodità, quindi meglio investire in un maglione nero.

Foto Zara.com

I pantaloni tailleur

Da abbinare al blazer per un look formale con le decolette, o con le sneaker e i calzini colorati per un tocco più casual mantenendo uno stile minimal.

L’abito minimal

Soprattutto se in colori neutrali, l’abito con spallina a spaghetto è un capo minimal che potrà essere sfoggiato a qualsiasi cena elegante senza risultare mai banale.

Foto Getty Images | David Dee Delgado

Le sneakers bianche

Anche se potreste farvi tentare da stampe, inserti colorati o metallizzati, un capo minimal necessario sono delle sneakers bianche. E potete scegliere tra pelle e tessuto.

Il mocassino classico

Molte pensano che il mocassino sia una calzatura “da vecchia”, ma non è così. Negli ultimi anni soprattutto il mocassino è un trend irrinunciabile. Se non volete esagerare, le loafer sono perfette, mentre per qualcosa di più particolare un modello college con calzino bianco.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

La tuta: un unico pezzo minimal

La maxi tuta fa il look con un solo capo, cosa potremmo volere di meglio? In versione estiva può anche essere corta e con spallina sottile, mentre per l’inverno si potrebbe puntare su una tuta di jeans o velluto.

I jeans dal taglio perfetto

Scegliere il paio perfetto, lo sappiamo, è difficilissimo. Devono vestire perfettamente, essere comodi, fasciarci nei punti giusti. Ma una volta che li avremo trovati, i jeans sono un capo irrinunciabile per il look minimal.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

L’abito minimal, ma di maglia

Casual e caldo, in inverno l’abito di maglia è il perfetto capo minimal da usare con gli stivali e il cappotto.

La tote bag

Anche in questo caso, stampe e colori non si sposano bene con lo stile minimal. Quindi non volete una tote bag troppo classica, puntate su pellami alternativi: magari invecchiata, o in scamosciato.

Foto Farfetch

Gli stivali per l’inverno

Ogni inverno c’è un trend diverso, è vero. Quest’anno potrebbe andare la platform, l’anno prossimo il tacco a rocchetto. Ma un paio di stivali in pelle, nera o marrone, al polpaccio in pelle liscia saranno perfetti per i prossimi cento anni.