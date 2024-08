Gravidanza, tra i primissimi sintomi ce n’é uno inconfondibile: nessuno ci fa caso, eppure é evidente

Quando una donna entra in gravidanza c’è un sintomo che non lascia dubbi quando compare. Non devi sottovalutarlo.

Tutte le mamme o nonne ricorderanno i giorni o le settimane in cui stavano provando ad avere un bambino. Attesa, un po’ di nodo in gola di fronte al test di gravidanza e la delusione se ancora una volta segnava esito negativo. Lo stesso vale per i padri, speranzosi come le compagne o le mogli di sapere se fosse arrivato o meno il momento di festeggiare.

Ma mentre c’è chi preferisce fare test di gravidanza uno dietro l’altro ci sono dei sintomi precisi che emergono quasi da subito quando si rimane incinte. Il primo a cui si pensa è il mancato arrivo del ciclo, ma non si può escludere un’irregolarità dovuta a un problema di salute. In più non è raro che si verifichino perdite ematiche in gravidanza, facili da confondere con le mestruazioni.

Poiché ogni donna vive la gravidanza in modo diverso a seconda del fisico e delle abitudini non è neanche facile dire quando possano comparire i primi sintomi. Ce n’è uno che però è più affidabile di altri per quanto si tenda a sottovalutarlo o a non darci peso perché è il primo in assoluto a comparire. In genere si mostra entro le prime settimane della gestazione.

Il sintomo inconfondibile della gravidanza

Quando l’ovulo va incontro a fecondazione, come sappiamo, si trova ancora all’interno della tuba di Falloppio. Da qui si sposta già in fase di divisione in direzione dell’utero, ma questo passaggio richiede parecchie ore se non qualche giorno. Nel momento in cui l’embrione inizia a insidiarsi non è raro che si verifiche un’irritazione delle pareti della cavità uterina, che può provocare dolore.

Più nello specifico si possono avvertire delle fitte al basso ventre, che i ginecologi chiamano crampi da impianto. Sono simili a quelli che molte donne hanno prima del ciclo quindi è facile che li si ignori pensando invece che stiano arrivando le mestruazioni. La differenza è che questi crampi possono durare più a lungo e capitare anche a chi non ha dolori da ciclo.

Un altro sintomo che compare all’inizio della gestazione e che insieme ai dolori al ventre è eloquente ed è carico del seno. In breve questo aumenta di volume e diventa molto più sensibile, oltre a mostrare le vene sottopelle in rilievo a causa dei cambiamenti ormonali in corso. Si parla di tensione mammaria e può provocare un certo fastidio.

Non dobbiamo dimenticare che alcune donne possono anche avere una gravidanza senza sintomi, forse quelle più fortunate. Di sicuro però avranno uno svantaggio rispetto alle altre neomamme, perché lo sapranno per ultime.