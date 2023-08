Grasso addominale difficile da eliminare: 10 trucchi per eliminarlo per sempre

Il grasso addominale può risultare molto difficile da eliminare nonostante diete e palestra. Ecco 10 trucchi per eliminarlo per sempre.

Il grasso addominale è quello che si accumula intorno all’intestino, al fegato e allo stomaco e che può avvolgere le arterie. Per questo può risultare anche molto pericoloso per la salute. Per eliminarlo molte persone provano diete su diete, fanno sacrifici a tavola o provano estenuanti sessioni di esercizi in palestra. A volte i risultati si fanno vedere mentre altre volte tardano ad arrivare, con tanta frustrazione e senso di insoddisfazione. Ci sono 10 trucchi che però si possono seguire per eliminare per sempre e con facilità il grasso addominale.

I 10 trucchi per eliminare per sempre il grasso addominale

Per eliminare il grasso addominale è necessario sostituire alcune abitudini dannose con altre più sane, seguendo questi 10 semplici trucchi.

Essere più consapevoli del cibo che si mangia e prestare attenzione alla masticazione, mangiando più lentamente (un pasto dovrebbe essere consumato in almeno 20 minuti). Curare la qualità del proprio sonno, dormendo 7 ore al giorno. Secondo uno studio coloro che dormono meno di 5 ore a notte accumulano più grasso addominale, così come coloro che dormono più di 8 ore a notte. Anticipare la cena così da dare al corpo la possibilità di bruciare il pasto consumato di sera, prima di mettersi a dormire. Consumare cereali integrali e grani antichi, che hanno un più lento assorbimento nel corpo rispetto ai cereali raffinati che vengono digeriti velocemente e fanno aumentare la glicemia nel sangue. Ridurre il consumo di bibite gassate (anche light). Non saltare i pasti: questa abitudine rallenta il metabolismo e fa aumentare la probabilità di ingrassare. Non abusare dei cibi a basso contenuto di grassi o senza grassi (i cosiddetti cibi “light”). Spesso questi sono ricchi di carboidrati che aumentano i trigliceridi, l’insulino resistenza e il grasso addominale. Per mangiare meno, usare piatti più piccoli così da ingannare la mente che penserà di star consumando più cibo. Fare movimento, anche leggero, per 30 minuti al giorno. Trascorrere una vita tranquilla e meno stressante, praticando la meditazione e la respirazione profonda per ridurre il cortisolo che, se in eccesso, può aumentare il livello di grasso addominale.

Questi 10 semplici trucchi possono aiutare a ridurre con facilità il grasso addominale che, se accumulato in abbondanza, può aumentare il rischio di patologie anche gravi. Cambiare le proprie abitudini in meglio può fare molto per prevenirle.