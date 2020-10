Grande Fratello Vip, in arrivo 4 nuovi concorrenti

Stanno per arrivare quattro nuovi concorrenti nella casa più spiata dagli italiani.

Al Grande Fratello Vip, nelle puntate di oggi, lunedì 26 ottobre, e venerdì 30 ottobre, faranno il loro ingresso volti sicuramente molto noti al grande pubblico italiano.

I tre concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip questa sera

Questa sera, durante la puntata, entreranno infatti nella casa Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. I primi due hanno già partecipato all’edizione vip del reality, mentre Selvaggia Roma è ricordata per aver partecipato a Temptation Island nel 2017.

Tra tutti i nuovi concorrenti, Stefano Bettarini potrebbe portare scompiglio nelle dinamiche che si sono instaurate tra i concorrenti del reality. Il personaggio televisivo ed ex calciatore, infatti, ha intrattenuto una relazione con una delle concorrenti del GF Vip, Dayane Mello. Proprio Dayane è stata vittima, nella puntata di venerdì scorso, di una frase infelice pronunciata in diretta da Mario Balotelli.

Venerdì 30 ottobre sarà il turno di Paolo Brosio

Venerdì sera, invece, a fare il suo ingresso in casa sarà Paolo Brosio. Il giornalista e scrittore doveva già essere entrato, a settembre, nella casa del Grande Fratello Vip, ma aveva rinunciato perché trovato positivo al Coronavirus poco prima del suo ingresso.

“Quella sera ho informato i produttori del programma, che mi hanno subito trasferito a villa Tiberia. Lì la tac ha evidenziato un’infiammazione bilaterale ai polmoni dovuti al Covid. Solo la mattina seguente, dopo 13 tamponi negativi, sono risultato positivo. L’isolamento è stato brutto, io ho sofferto solo per quello. È stata una sofferenza psicologica” ha raccontato Brosio in un’intervista a Il Fatto Quotidiano.

Elisabetta Gregoraci rischirebbe la squalifica dal Grande Fratello Vip

Questa sera potrebbe anche arrivare la squalifica dal gioco per Elisabetta Gregoraci. La showgirl rischierebbe l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip perché, per raccontare qualcosa ad un altro inquilino, Pierpaolo Pretelli, si sarebbe nascosta dalle telecamere. Una violazione del regolamento che non è passata inosservata agli occhi dei fan e che, quindi, potrebbe costare la squalifica alla ex moglie di Briatore.

Sei i concorrenti in nomination questa sera

Durante la diretta di questa sera, in onda su Canale 5, come sempre condotta da Alfonso Signorini, uno tra i 6 concorrenti in nomination dovrà definitivamente abbandonare la casa. I sei a rischio eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip sono: Stefania Orlando, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci.