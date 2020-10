Sono in arrivo molte novità per i concorrenti del Grande Fratello Vip: secondo le ultime indiscrezioni, Mediaset avrebbe deciso di confermare il doppio appuntamento settimanale con la casa più spiata d’Italia, il lunedì e il giovedì, grazie allo share registrato nelle ultime puntate, ma non solo!

Continua a leggere

Per i concorrenti, ma anche per gli appassionati telespettatori, l’azienda potrebbe decidere di prolungare la messa in onda fino alle festività natalizie e oltre, consentendo così di festeggiare il capodanno all’interno della casa e concludendo il programma solo nei primi giorni del mese di gennaio 2021.

Queste, per ora, sono solo indiscrezioni ma sulle quali si starebbe ragionando in questi ultime ore negli uffici degli autori del programma a Mediaset. Il vero problema sarà convincere Alfonso Signorini, grande abitudinario, a passare il Natale lontano dalle sue amate montagne.

Continua a leggere

Continua a leggere

Grande Fratello Vip: cosa accadrà nella prossima puntata?

Dopo l’importante lettera recapitata nella puntata di lunedì a Elisabetta Gregoraci da parte dell’ex marito, Flavio Briatore, nelle ultime ore, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, si sono verificati i primi significativi screzi, che iniziano a minare la serenità del gruppo.

Continua a leggere

Continua a leggere

Primo tra tutti il dialogo, ormai incandescente, tra Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco, quest’ultima accusata ripetutamente di essere falsa e bugiarda, in merito alla storia d’amore avuta con Massimiliano Morra.

Inoltre, dopo l’eliminazione a sorpresa di Franceska Pepe, i fan del GF hanno iniziato a sollevare dei dubbi sulla veridicità del televoto, con tanto di segnalazioni pervenute agli autori del programma.

Infine sarebbe in corso un allontanamento tra Francesco Oppini e Dayane Mello: Alba Parietti, madre del ragazzo, ha ripetutamente chiesto alla produzione di mostrare in puntata alcuni filmati in cui la modella ha parlato male del figlio alle sue spalle. I filmati hanno spinto Francesco Oppini a chiarire la propria posizione nei confronti della fidanzata che lo aspetta a casa: nessuna possibilità di far nascere qualcosa di diverso dalla semplice amicizia.