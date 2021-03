Avreste mai pensato ai Grammy Awards nel 2021, in piena emergenza sanitaria? Ebbene, la cerimonia è stata completamente diversa rispetto a quelle degli scorsi anni, si è tenuta infatti a porte chiuse, presso il Convention Center di Los Angeles e non al solito Staples Center, ovviamente per ragioni di sicurezza legate al protocollo anti-Coronavirus. Nonostante questo però non sono mancati beauty look super cool e super eccentrici. Ecco allora le nostre pagelle beauty!

I 3 beauty look più belli dei Grammy 2021

I beauty look di questa edizione sono stati un concentrato di glamour ed eccentricità, senza nessuna sbavatura o dettaglio fuori posto. Ecco la nostra top 5 dei migliori makeup e hairstyle.

Dua Lipa meravigliosa in lilac

Beauty queen indiscussa della serata è stata sicuramente Dua Lipa, che ha sfoggiato un coloratissimo look sui toni del lilla pastello che si sposava alla perfezione con il suo abito pieno di gemme. La star ha abbinato al look occhi vivace e colorato delle labbra dai toni color mattone. Per quel che riguarda l’hair look invece, Dua Lipa ha scelto di tenere i lunghi capelli scuri sciolti, senza optare per nessuna pettinatura in particolare. Brava Dua Lipa, la semplicità premia sempre!

Leggi anche Le tendenze più cool per le unghie nel 2021

Foto Getty Images | Kevin Mazur

Megan Thee Stallion ama la cut crease, e noi non siamo da meno

Eye look super strong quello scelto da Megan Thee Stallion. La rapper infatti ha scelto di abbinare al vestito un trucco occhi super eleborato. Per Megan via di base chiarissima e dorata su tutta la palpebra mobile, da enfatizzare con una super cut crease nera e lunghe ciglia finte. Sulle labbra invece un rossetto nude e una matita leggermente più scura per definire il contorno e creare tridimensionalità. Per completare il tutto poi la rapper ha optato per un raccolto che lascia sciolti soltanto due ciocche per incorniciare il volto. Il risultato? Un look super elegante e sexy. A noi piace tantissimo, a voi?

Foto Getty Images | Kevin Mazur

Taylor Swift ci insegna che il make-up no make-up funziona sempre

Taylor Swift si aggiudica il premio semplicità 2021. La cantante ha scelto di indossare un make-up no make-up che amiamo tantissimo. Trucco occhi chiarissimo, delicato e sfumato, che si sposa perfettamente con i toni della sua carnagione. Blush e rossetto praticamente inesistenti. Taylor grazie di averci insegnato che il troppo non premia sempre. Per quel che riguarda l’hair look invece, la cantante ha scelto un raccolto basso e non ha messo in piega la frangia. Per Taylor 10 e lode di freschezza!

Foto Getty Images | Kevin Mazur

I 3 look, per me è no

Abbiamo visto dei look più o meno eccentrici e look più o meno riusciti. Ecco quelli che ci hanno convinto un po’ meno.

Billie Eilish poteva fare decisamente di più

“Suo figlio ha potenziale ma non si applica”. Così ci verrebbe da commentare il beauty look scelto da Billie Eilish. Billie infatti ha degli occhi davvero stupendi, che sono stati valorizzati troppo poco. L’eye look sui toni dorati e sfumati infatti è stato completamente coperto dal cappello. Lo stesso si può dire per i capelli, che non sono stati valorizzati al 100%. Sarà per la prossima!

Foto Getty Images | Kevin Mazur

Lizzo, accessori un po’ too much

Sul trucco occhi scelto da Lizzo non abbiamo assolutamente nulla da ridire. Molto bello lo smockey sfumato, incorniciato dalle lunghe ciglia finte e accompagnato da labbra color nude per bilanciare il tutto. Un po’ troppe invece le mollette glitterate nei capelli, che hanno distolto l’attenzione da tutto il resto. Promossa con riserva.

Foto Getty Images | Kevin Mazur

Phoebe Bridgers e l’importanza di scegliere un rossetto che ci valorizzi

Il rossetto borgogna fa sempre tendenza, ma bisogna scegliere un colore che non faccia a botte con la nostra carnagione. Il beauty look scelto da Phoebe Bridgers è molto semplice e bene studiato: trucco occhi leggero, definito soltanto da una riga di eyeliner e rossetto abbinato al vestito. Il problema sta soltanto nella tonalità un po’ troppo scura, che non valorizza i suoi toni. Perfetti invece i capelli color platino, acconciati in morbide onde.