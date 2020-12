Netflix è stato il nostro fidato compagno durante il lockdown di marzo e aprile. È sempre stato un caro amico su cui contare nelle serate piovose e in quelle in cui, prima della pandemia, preferivamo rimanere a casa invece di uscire. Quest’anno, però, ha deciso di farci un bruttissimo scherzo, cancellando dal catalogo Gossip Girl.

Sarà perché è il 2020, quindi può davvero succedere di tutto, ma la piattaforma di streaming ha deciso di eliminare dal suo catalogo, a partire dal prossimo 31 dicembre, alcune delle serie più amate.

Tra le 28 serie cancellate, tra cui Friends e Willy il principe di Bel Air, ci sarà appunto anche Gossip Girl. Proprio così. A partire dall’ultimo dell’anno non potrete più seguire le vicende dei ragazzi dell’Uper East Side.

Leggi anche Il 2020 non perdona: non ci sarà il reboot di Lizzie McGuire

Nonostante questo grave colpo al cuore, avete ancora sei giorni per immergervi nello sfavillante mondo di Gossip Girl e conoscere nel dettaglio tutte le vicende dei suoi ormai celebri protagonisti.

Le feste, tra l’altro, vi permetteranno di fare binge watching senza sentirvi in colpa. Siamo in vacanza e passare il nostro tempo libero sul divano è uno nostro sacrosanto diritto.

Tra gli screzi tra Blair e Serena, le love story, i triangoli amorosi e i giochi di potere, ecco cinque buoni motivi per guardare Gossip Girl prima che venga cancellata da Netflix.

I suoi protagonisti

È innegabile che i protagonisti di Gossip Girl invoglino alla visione della serie. Difficile non innamorarsi del ribelle Chuck Bass, del buon Nate Arcibald o del timido Dan Humphrey.

Altrettando difficile, guardando la serie, non avere gli occhi a cuoricino per la bella Serena Van Der Woodsen, la sempre perfetta Blair Waldorf o la piccola Jenny Humphrey.

Questi personaggi, ognuno per motivi diversi, rappresentano il cuore della serie e un validissimo motivo per seguire Gossip Girl e immergersi nel mondo lussuoso dei ricchi ragazzi di New York.

I loro stilosissimi outfit

Anche se alle più giovani l’abbigliamento di Serena e Blair potrebbe risultare “fuori moda”, in realtà il loro stile ha fatto sognare tantissime ragazze quando è uscita la prima stagione della serie, nel 2007.

E ancora oggi, riguardandola, ci si rende subito conto di quanto le protagoniste abbiano e continuino a dettare tendenza. Di recente sono tornati di moda i cerchietti importanti, indossati in qualunque colore da Blair, e le maxi stampe, adorate da Serena.

Insomma, se siete delle vere fashion addicted non potrete che adorare gli outfit delle protagoniste di Gossip Girl.

Arrivare preparati al reboot

Il binge watching di Gossip Girl è l’unica cosa da fare se volete arrivare pronte al reboot della serie. La versione “aggiornata” della serie dovrebbe andare in onda nel 2021 sul canale HBO Max.

I protagonisti saranno nuovi, ma la storia dovrebbe ricalcare quella della versione originale. Quindi, per non arrivare impreparate, mettetevi comode e iniziate il rewatch di Gossip Girl.

L’amicizia tra Serena e Blair

Tra litigi e riappacificazioni, scambi di fidanzati e giornate di shopping, l’amicizia tra Serena e Blair, interpretate nella serie da Blake Lively e Leighton Meester, è tra le amicizie più belle mai viste in una serie tv.

In Gossip Girl le loro vicende sono spesso al centro degli episodi e mettono in risalto quanto sia difficile tenere in piedi un’amicizia nel corso del tempo. Dopo essersi perse, le due riusciranno a ritrovarsi, per poi riperdersi e ritrovarsi nel corso delle 6 stagioni.

Ogni volta che si ritroveranno si aggiungerà un tassello prezioso alla loro amicizia e, anche tra le tante incomprensioni e malumori, le due riusciranno sempre a tenere saldo il loro legame. E c’è forse qualcosa di più bello di una vera amicizia che dura nel tempo? Probabilmente no.

Foto Getty Images | James Devaney

Gli intrighi amorosi tra i protagonisti di Gossip Girl

Blair sta con Nate, ma poi lo lascia e si innamora di Chuck. Serena si fidanzata con Dan, ma poi ritorna dal suo primo amore, Nate. Nel mentre, tutti i protagonisti hanno relazioni d’amore più o meno solide e assurde.

Alla fine, l’amore trionfa sempre e tutti i personaggi riescono a trovare un loro equilibrio nelle relazioni amorose. Ovviamente, non mancano intrighi e drammi degni della miglior soap opera mai prodotta.

Xoxo, Gossip Girl

Un buon motivo per vedere, o rivedere, questa serie è proprio la curiosità di scoprire chi si cela dietro Gossip Girl. La ragazza/o che, con i suoi messaggi e post, segue le vite scandalose dei ragazzi dell’Upper East Side, è un po’ il cuore di tutta la serie.

Questo personaggi riuscirà, nel corso delle sei stagioni, a dare vita a gossip infondati e litigi finiti male. Qualche volta, però, riuscirà anche ad essere “di supporto” ai vari protagonisti, aiutandoli a fare luce su situazioni poco chiare.

Insomma, che sia per i suoi protagonisti, per i look da copiare o per gli intrighi amorosi, Gossip Girl va vista almeno una volta nella vita.