Gordon Ramsay distrutto, il grande chef travolto dalle gravi accuse

O lo si ama o lo si odia: Gordon Ramsay non conosce le mezze misure. Il rinomato chef britannico è diventato famoso per la trasmissione Cucine da Incubo e per essere stato uno dei giudici di Master Chef nel Regno Unito. Potremmo definirlo una specie di “Carlo Cracco” in versione british.

Anche se i modi di Gordon Ramsay sono molto distanti dalle maniere british e non è sicuramente il tipo di persona che serve tè e pasticcini quando qualcosa non gli va a genio. Nel corso delle varie edizioni di Cucine da Incubo, lo chef ha visitato centinaia di ristoranti sull’orlo del fallimento.

Grazie ai suoi consigli, alle sue ricette, a men§ appositamente studiati di volta in volta, lo chef è riuscito a rimettere in carreggiata moltissime attività. Ma ora una vera e propria tempesta si è abbattuta su di lui: Gordon Ramsay è stato bersagliato da critiche e accuse.

Gordon Ramsay bersagliato di accuse: ecco di che cosa sarebbe colpevole

Quando pensiamo a Cucine da Incubo il primo nome che ci viene in mente è il suo: il mitico Gordon Ramsay. Lo chef britannico, per anni, è stato il protagonista indiscusso di questo docu reality e ha visitato centinaia di ristoranti che stavano per fallire. Tuttavia ora è il suo turno e si trova davvero nei guai.

Cucine da Incubo è una trasmissione che ha preso piede in tutto il mondo, anche in Italia. In Italia a condurre il docu reality è lo chef partenopeo Antonino Cannavacciuolo mentre in Grand Bretagna e negli Stati Uniti il protagonista è lui: Gordon Ramsay. Il format, però, è lo stesso in tutti i Paesi.

Lo chef, dopo essere stato chiamato da uno dei proprietari, va a visitare un locale e assaggia alcuni piatti del menù, poi assiste al servizio durante la cena. In questo modo cerca di rendersi conto di quelle che sono le criticità che hanno portato il ristorante in questione sull’orlo del fallimento e cerca di risolverle.

Dopo una ristrutturazione dei locali del ristorante si procede con un nuovo menù e così si rimette l’attività in carreggiata. Ma siamo sicuri che sia proprio così? A quanto pare no. A quanto pare addirittura l’80%dei ristoranti che sono stati visitati da Ramsey nel corso di tutte le stagioni di Cucine da Incubo, ha fallito.

Colpa dello chef britannico? Difficile dire di chi sia la colpa. Sicuramente sono tanti i ristoranti che ogni giorno falliscono per la troppa concorrenza o perché i costi da sostenere per mantenere in vita un’attività sono troppi e così si fanno debiti. Non da ultimo bisogna tenere conto che, spesso, gli chef studiano menù troppo elaborati per le effettive esigenze dei clienti di quel posto.

Anche allo chef Antonino Cannavacciuolo, del resto, sono state recentemente mosse le stesse accuse e, infatti, anche gran parte dei ristoranti che lui ha visitato, dopo poco hanno chiuso i battenti.