Gonfiore addominale, questi alimenti aiutano ad eliminare il fastidio

Il gonfiore addominale è molto fastidioso, sia per l’estetica che per la salute, e può provocare dolori e disturbi veri e propri.

Combattere la pancia gonfia non è semplice, per questo bisogna intervenire con l’alimentazione. Alcuni cibi infatti aiutano ad eliminare il fastidio per sempre.

Il gonfiore all’addome è molto diffuso ma le cause sono varie, possono andare da disturbi digestivi a problematiche relative all’intestino. Talvolta ciò può gravare sulla nutrizione e provocare anche dolore.

Gonfiore addominali: come gestirlo con l’alimentazione

In generale il gonfiore è causato da un’alimentazione errata e dalla mancanza di attività fisica, ma anche dallo stress. Lo stile di vita ha un impatto diretto sull’intestino e quindi è doveroso prestare attenzione, soprattutto in riferimento a quegli elementi che si possono modificare come il cibo.

Scegliere di seguire una dieta sana e bilanciata è il primo passo per contrastare il gonfiore addominale in quanto, ovviamente, gli alimenti hanno un impatto fondamentale.

Di base la prima cosa da fare è avere un’alimentazione corretta. Il che non vuol dire necessariamente un regime dietetico restrittivo ma andare a eliminare tutto ciò che risulta pesante per l’organismo come cibi elaborati, frittura, alcolici e zuccheri, prediligendo nutrienti di base come carboidrati, proteine, frutta, verdura e cereali.

Alcuni alimenti possono aiutare per il gonfiore addominale, in particolare quelli ricchi di fibre come pane integrale, orzo, avena e quinoa: sono molto efficienti. Anche mele, lamponi e carote hanno un ottimo potere per l’eliminazione del gas in eccesso. L’acqua resta il migliore alleato anche con un po’ di limone o con della menta fresca, mentre sono da abolire le bevande gassate o in generale zuccherate come bibite e succhi di frutta.

Lo yogurt è perfetto per ridurre il gonfiore, ce ne sono anche senza lattosio per chi non può consumarli. Unire a questi alimenti dei fermenti lattici può essere una scelta eccellente poiché si va a ristabilire la flora intestinale. Il problema del gas infatti non solo gonfia l’addome ma causa problemi sul lungo termine con difficoltà digestive e del transito intestinale, è comune quindi anche avere un certo dolore.

Questo spiega perché anche persone normopeso a volte hanno la pancia molto gonfia. Questo può essere legato anche allo stress in quanto la muscolatura tesa non permette all’aria di circolare e tutti i gas prodotti restano bloccati, diventando visibili dall’esterno per via dell’addome molto gonfio. Con piccole variazioni e l’integrazioni degli alimenti consigliati sicuramente la pancia si farà piatta e pronta alla prova costume.