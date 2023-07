Gomma da masticare sugli abiti: il trucco per rimuoverla senza l’uso di prodotti chimici, va via in un attimo

Non sapete come rimuovere perfettamente la gomma da masticare dai vestiti? Esiste un trucchetto semplice e rapido che vi lascerà a bocca aperta.

Quando si tratta di fare il bucato, ci sono alcune cose che ci fanno ribollire il sangue e la gomma da masticare è una di queste. Infatti, come ben saprete, non è così facile rimuoverla dai vestiti, anche se cerchiamo di sfregare per ore e ore. Sui social potete trovare diversi metodi che vengono utilizzati appositamente per toglierla dai capi d’abbigliamento, ma è necessario sottolineare che non sempre i metodi che circolano online funzionano alla perfezione. Oppure sono necessari ingredienti o strumenti non facilmente reperibili.

Esiste però un trucchetto che riuscirà in breve tempo a rimuovere la gomma da masticare, e vi assicuriamo che si tratta di una strategia veloce e soprattutto efficace. Questa, infatti, è una colla molto ostica che si infila nel tessuto dei vestiti e si rifiuta di andarsene. Per tale ragione, consigliamo di mettere in pratica i seguenti passi una volta che vi ritroverete davanti una maglia o un pantalone con della cicca masticata rimasta attaccata.

Il trucchetto per rimuovere alla perfezione la gomma da masticare

Innanzitutto, quando avete a che fare con del chewing gum, la prima cosa da fare è allentare la presa per poi toglierla delicatamente. Quindi, prima di passare all’azione, cercate di rimuoverne la maggior quantità possibile. Vi ricordiamo che è assolutamente sconsigliato ricorrere all’uso di sostanze, come la lacca per capelli, che potrebbero macchiare, scolorire o danneggiare il capo in questione.

Il trucchetto che vogliamo rivelarvi oggi consiste nell’utilizzo di un cubetto di ghiaccio. Chi è che in casa non ha questo comunissimo ingrediente? Ebbene, può sembrare assurdo ma quest’ultimo può fare miracoli quando si tratta di rimuovere la gomma da masticare dai vestiti. Ma vediamo insieme come procedere.

Dopo aver rimosso la maggior quantità possibile di gomma con le dita, come vi abbiamo consigliato di fare, mettete alcuni cubetti di ghiaccio sopra la gomma e lasciateli in posizione per circa 15-20 minuti. Così facendo il chewing gum riuscirà ad indurirsi facilitandone una rimozione completa. A questo punto, raschiate delicatamente la gomma con un cucchiaio o un coltello.

Dopo averla rimosso, prima di procedere al lavaggio, potete trattate l’area con uno spray smacchiante o con un’abbondante dose di sapone per piatti o per bucato. Gli esperti suggeriscono di trattare il capo dal quale è stata rimossa la gomma con il ciclo tradizionale che utilizzate regolarmente con gli altri vestiti e alla temperatura dell’acqua più calda raccomandata sull’etichetta. Evitate però di mettete l’indumento nell’asciugatrice finché non avete l’assoluta certezza che la gomma o la macchia sia completamente sparita.