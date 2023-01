Golden Globe per Dahmer a Evan Peters, ma è bufera su serie

Evan Peters conquista il Golden Globe per la sua scioccante interpretazione del serial killer Jeffrey Dahmer nella serie Netflix che ha scatenato la bufera tra i familiari delle vittime. La polemica sarebbe nata per non essere stati consultati prima della produzione del titolo, e questo fatto ha avuto un peso nel ruolo dell’attore che ha voluto dire la sua durante la premiazione per il ruolo del famigerato “Mostro di Milwaukee”.

Cos’ha detto Evan Peters dopo il Golden Globe per Dahmer

Foto Instagram | @evanpetersactor – Evan Peters

Evan Peters è tra i vincitori del Golden Globe e la sua interpretazione di Jeffrey Dahmer lo ha visto conquistare importanti vette. Ma la serie Netflix, tra le più cercate del 2022, di cui è protagonista ha innescato una pesante ondata di polemiche perché le famiglie delle vittime del serial killer si sarebbero sentite totalmente escluse dalla realizzazione di un titolo così complesso e delicato. Ma anche dolorosissimo e agghiacciante.

“Spero che qualcosa di buono sia venuto fuori dal ruolo“. Così l’attore ha accolto il prestigioso premio, ricordando come tanti, ancora oggi, siano i punti critici sollevati dai parenti di chi è scomparso sotto la mano spietata di Dahmer.

Il dramma di una storia così grande e inquietante non smette di vibrare intorno alla serie. Evan Peters ha ringraziato quanti hanno investitito aspettative sulla sua capacità di rendere su schermo un simile personaggio, ma senza dimenticare che dietro le quinte montano critiche feroci alla produzione.

Nel suo discorso ai Golden Globe, ha sottolineato la sua gratitudine al regista e all’intero cast, per avergli permesso di esprimere sul set un’altra dimensione del suo percorso professionale.

Evan Peters ha parlato di “un lavoro di squadra colossale”: “Tutti hanno dato il massimo e non sarei qui senza di loro. Voglio ringraziare la mia famiglia, i miei amici e i miei cari che mi hanno portato al traguardo“.

L’attore non ha nascosto di essersi misurato con una prova difficilissima, calcando un terreno interpretativo denso di incognite e sfaccettature oscure. “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno visto lo spettacolo, è stato difficile da realizzare, difficile da guardare, ma spero sinceramente che ne sia venuto fuori qualcosa di buono“. Sicuramente il primo risultato è il riconoscimento incassato poche ore fa, mentre fuori imperversa la bufera…