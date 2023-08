Gocce lacrimali, sono tutte uguali? Cosa sapere per scegliere le migliori adatte a noi

Sensazione di occhi secchi o irritati? Di sicuro avremo sentito parlare delle gocce lacrimali. Ma è vero che sono tutte uguali?

Le gocce lacrimali sono progettate per aiutare ad alleviare l’irritazione e l’aridità degli occhi, ma ci sono diverse opzioni da considerare. Ognuno di noi ha caratteristiche ed esigenze distinte e ben precise. E, soprattutto quando si tratta degli occhi, bisogna riporre una mirata attenzione ai prodotti che si utilizzano. Ecco alcuni consigli utili per aiutarci a scegliere le migliori gocce lacrimali adatte alle nostre esigenze.

Consigli per scegliere le migliori gocce lacrimali

Se abbiamo problemi di occhi secchi e irritazione oculare, la scelta delle gocce lacrimali giuste può aiutare ad ottenere un sollievo duraturo rispetto ad un fastidio che dura nel tempo. Con tante opzioni disponibili sul mercato, è fondamentale comprendere i fattori chiave da considerare al fine di fare la scelta più informata.

Consultare un professionista. Prima di iniziare a utilizzare qualsiasi tipo di gocce lacrimali, è importante consultare un oftalmologo. Un professionista può valutare le nostre esigenze specifiche e consigliarti sul tipo di gocce lacrimali più adatto alla situazione.

Considerare il tipo di secchezza oculare. Esistono diversi tipi di secchezza oculare, tra cui quella dovuta all’età, l’irritazione da ambienti secchi o dall’uso eccessivo dello schermo. Alcune gocce sono più adatte per un tipo di secchezza rispetto ad un altro. Assicuriamoci di scegliere gocce lacrimali giuste.

Ingredienti attivi. Controllare gli ingredienti attivi nelle gocce lacrimali è importante. Alcuni prodotti contengono conservanti che possono causare irritazione in alcune persone. Le gocce senza conservanti sono spesso raccomandate per coloro che hanno occhi sensibili.

Valutare il tipo di collirio. Ci sono due tipi principali di colliri a nostra disposizione: quelle a base d’acqua e quelle a base di olio. Le gocce a base d’acqua sono leggere e ideali per l’uso frequente durante il giorno. D’altra parte, le gocce a base di olio offrono un sollievo più duraturo e sono spesso raccomandate per la notte. Le gocce lubrificanti sono progettate per idratare e lenire gli occhi secchi. Le gocce terapeutiche, d’altra parte, possono contenere ingredienti aggiuntivi per trattare condizioni specifiche come l’infiammazione o l’allergia.

Attenzione ad occhi sensibili o allergie. Optiamo per gocce senza conservanti e senza profumi. Questo ridurrà il rischio di reazioni indesiderate. Anche il confezionamento gioca la sua parte. Le gocce lacrimali in confezioni monodose sono sigillate in piccole fiale sterili. Sono comode da portare con noi e riducono il rischio di contaminazione.

Occhio al marchio. Scegliere sempre prodotti di marchi affidabili nel settore oftalmologico. Solo quelli per i quali sono stati condotti ricerche e test per garantire l’efficacia e la sicurezza dei loro prodotti.

Non esagerare con l’uso. Seguire sempre le indicazioni del nostro oftalmologo e non superare mai la dose consigliata.

Monitorare i risultati. Una volta scelte le gocce lacrimali, monitoriamo la situazione. Se dopo un certo periodo di utilizzo non ci sono miglioramenti, meglio rivolgersi al proprio medico o all’oculista di fiducia.