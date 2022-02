Gmail cambia pelle: ecco il nuovo volto della posta elettronica!

Data sul calendario: 8 febbraio. È il giorno in cui scatteranno i primi grandi cambiamenti nella posta elettronica Gmail, con interfaccia e funzionalità nuove che rivoluzioneranno il nostro modo di interagire, catalogare e archiviare.

Si tratta di un assaggio dell’aggiornamento più ampio che vedrà la piattaforma cambiare letteralmente pelle e dotarsi di un design tutto nuovo via desktop.

Rivoluzione Gmail: dall’8 febbraio cambia tutto

La parola d’ordine è semplificare, specialmente il lavoro da remoto. Per questo, pur restando al momento invariate le app per Android e iOS, lato desktop si assisterà a un netto restyling con l’introduzione di un menu laterale (sulla sinistra) per passare velocemente da e-mail a chat, Spaces e riunioni Meet.

L’idea trainante è consentire l’accesso a messaggi, chiamate video, calendario e appuntamenti, con una sorta di lavagna condivisa su cui incollare testi, link, foto e filmati, tutto in un unico ambiente di lavoro con una gestione semplificata delle schede.

Altra novità in arrivo su Gmail è relativa alle “bolle di notifica” a indicare il numero di messaggi non letti esattamente come già avviene sugli smartphone. Un look decisamente più easy e intuitivo sbarca sull’apparato mail di Google, ma sempre con la possibilità di tornare indietro alla versione precedente se non di proprio gradimento.

Si potrà attivare manualmente il nuovo layout e ripristinare l’interfaccia classica dal menu Impostazioni. Un passaggio graduale, perché alla fine di giugno si prospetta che la rinnovata interfaccia sarà la sola disponibile e sarà quindi impossibile tornare all’assetto classico che per anni ci ha accompagnato.