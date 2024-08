Gli uomini dicono bugie? No, se la donna ha questo aspetto: la scoperta

Questa scoperta ti cambierà la vita: se una donna ha determinate caratteristiche, gli uomini non le mentiranno mai.

Tutte noi ci chiediamo se il nostro partner o l’uomo che stiamo frequentando da poco, sia davvero sincero con noi oppure se, ogni tanto, ci racconti qualche bugia. Quando si tratta del partner magari possiamo avere il dubbio che ci menta per passare più tempo con i suoi amici anziché con noi.

Non deve trattarsi necessariamente di bugie gravi: magari il nostro fidanzato invece di accompagnarci a fare shopping o venire alla festa di compleanno della nostra migliore amica, vuole starsene a casa con gli amici a guardare la partita. Nel caso di un ragazzo appena conosciuto, invece, potremmo avere il dubbio che possa vedersi anche con altre.

Un nuovo studio, però, cambia tutto e sgombera il campo dai dubbi: da quanto è stato scoperto, è emerso che, se una donna ha certe caratteristiche e un certo aspetto esteriore, allora gli uomini tendono ad essere sempre sinceri e a non raccontare bugie.

Sarà sincero? Se ha queste caratteristiche, lui ti dirà sempre la verità

Il nostro aspetto esteriore influenza le nostre relazioni con gli altri? Ebbene sì, a darne conferma è un nuovo studio condotto da ricercatori di Tel Aviv che ha coinvolto 110 uomini e 110 donne. Da quanto emerso il nostro aspetto fisico può indurre gli altri a mentire o a dire la verità.

Inutile negarlo: l’aspetto estetico conta, eccome se conta. E’ ciò che cattura subito la nostra attenzione. poi naturalmente non ci si ferma a quello ma, sicuramente, l’aspetto esteriore ha la sua rilevanza nelle relazioni di coppia. Un gruppo di ricercatori di Tel Aviv ha condotto uno studio per capire come l’aspetto fisico possa influenzare il nostro modo di essere onesti o di mentire.

Lo studio ha coinvolto 110 uomini e 110 donne: a metà dei partecipanti è stata mostrata la foto di una donna molto bella e all’altra metà la foto di una donna non attraente. Ebbene ciò che è emerso è sconcertante: gli uomini tendono a dire sempre la verità quando si relazionano con donne molto attraenti.

Le donne, invece, di fronte ad altre donne molto belle tendono a mentire. La spiegazione secondo gli scienziati è piuttosto semplice: le donne, di fronte ad una donna molto bella e attraente, tendono a sentire una sorta di invidia e di gelosia e, per questo tendono ad essere bugiarde.

Gli uomini, al contrario, tendono a pensare che se una donna è bella esteriormente allora sarà anche buona, onesta, sincera e abbia un buon carattere e, per questo, tendono a non mentire. Naturalmente si tratta solo di ipotesi e la vita reale è molto più complessa. I bugiardi e le bugiarde, prima o poi, capitano a tutti e a tutte, a prescindere dal nostro grado di bellezza esteriore.