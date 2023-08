Gli effetti dell’aria condizionata sulla pelle: così potrai intervenire

Diversi sono gli effetti dell’aria condizionata sulla pelle di cui l’estate si fa un abbondante uso. Eccoli e come intervenire.

È impensabile trascorrere l’estate con le sue alte temperature, senza accendere l’aria condizionata. Se ne fa un abbondante uso sia in casa, utilizzando i condizionatori, sia in auto, utilizzando il sistema di raffreddamento di cui dispone. Se ne viene a contatto anche quando si entra in un centro commerciale, in un negozio oppure in un ristorante. È piacevole la sensazione di fresco che si prova, per non parlare del fatto che la pelle risulta sempre asciutta e mai umida per il sudore.

Un uso spropositato dell’aria condizionata ha però degli effetti inquinanti sul pianeta e non solo. L’aria condizionata ha effetti anche sulla pelle proprio perché la secca e inizia a “tirare” dopo una frequente esposizione a questa aria fresca. Infatti l’aria condizionata riduce l’umidità nell’aria, ha spiegato la Dottoressa Serena Mazzieri, dermatologa di MioDottore, e può influire sulla buona salute della pelle.

Gli effetti dell’aria condizionata sulla pelle e come intervenire per non avere danni

La pelle ha un pH acido che però diventa alcalino quando è esposto a bassi livelli di umidità. Di conseguenza ci saranno secchezza e irritabilità cutanea. Questo è il monito della dottoressa che continua dicendo che questo problema si accentua quando si passa da ambienti con temperatura diversa: se dall’esterno si entra in un locale climatizzato, la pelle apparirà secca e spenta. Se al contrario, da un luogo chiuso climatizzato si esce all’aperto, con le alte temperature, la pelle inizierà a produrre più sebo e sudore.

Gli effetti dell’aria condizionata sulla pelle sono dunque un shock termico e maggiore secchezza. La soluzione per la pelle è un’ottima skincake che idrati senza appesantire, personalizzata in base al tipo di pelle. La dottoressa Mazzieri chiarisce che la pelle grassa sembra risentire di meno dell’aria condizionata, anzi all’inizio si potrebbe notare anche un miglioramento.

Solo dopo un’esposizione prolungata si può manifestare un peggioramento della lucidità e della texture. Invece, le persone con pelle sensibile o secca notano un immediato peggioramento della cute. Le pelli mature, invece, reagiscono diversamente agli effetti dell’aria condizionata, risultando ancora più invecchiate dopo alcuni mesi di esposizione. Per questo è bene utilizzare delle accortezze come posizionare dei contenitori con acqua nella stanza, per mantenere un giusto tasso di umidità.

Inoltre, è bene evitare lo sbalzo termico tra ambienti interni ed esterni, impostando una temperatura adeguata. Ricordarsi di bere 1,5/2 litri di acqua al giorno, consumare più frutta e verdura ed evitare alcol e tabacchi. La skincare in estate va fatta di sera utilizzando una base lavante a risciacquo, asciugando delicatamente la pelle e applicando un’emulsione idratante arricchita con emollienti o acido ialuronico. Una texture leggera è perfetta per le pelli grasse mentre più corposa è l’ideale per pelli secche e mature.

La mattina invece va solo lavato il viso con acqua fresca per non alterare il film idrolipidico “per poi passare all’applicazione della crema o di un’emulsione idratante con filtro solare, preferendo un finish opaco, in caso di pelle grassa”. Infine, la dottoressa conclude consigliando anche l’acqua termale spray da vaporizzare durante l’arco della giornata su viso, collo e decolleté. Con i consigli della dottoressa, la pelle è salva dagli effetti indesiderati dell’aria condizionata.