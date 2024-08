Giulia Salemi e Pretelli, un’estate che respira di amore: come trascorrono la dolce attesa

Giulia Salemi sta attraverso un momento veramente felice: la sua relazione con Pierpaolo Pretelli procede a gonfie vele e poco tempo fa i due hanno annunciato che presto saranno genitori. La coppia si sta godendo questa estate piena d’amore in giro in alcune spiagge e località molto belle.

Non solo all’estero, dove Giulia ha sfoggiato un primo accenno di pancino ma anche a Maratea, terra natale di Pierpaolo. Da qui la nota influencer ha postato alcune foto piene d’amore in cui sfoggia tutta la sua bellezza da futura mamma.

Le vacanze dei futuri genitori Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Una delle coppie più belle formatesi durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip è quella costituita dall’influencer Giulia Salemi e dall’ex velino Pierpaolo Pretelli. I due stanno insieme ormai dal 2020 e, nonostante abbiano vissuto alcune crisi durante la loro relazione, ora sono più innamorati che mai.

Giulia ha infatti scoperto da poco che è incinta e la coppia ha annunciato su Instagram la lieta notizia pubblicando alcuni scatti molto dolci di loro due e dichiarando che sta per iniziare un nuovo capitolo della loro vita. Giulia, seppur impaurita, ha detto che è pronta a fare del suo meglio come mamma e che è grata di avere un compagno come Pierpaolo che la fa sentire protetta e al sicuro.

Dopo l’annuncio la coppia ha deciso di godersi l’estate in giro per l’Italia: sono stati in Puglia, a Porto Cervo e poi anche a Maratea, terra natale di Pierpaolo. Da qui Giulia ha pubblicato alcune foto bellissime di lei in bikini con il suo pancino, di prelibati piatti che si sta concedendo durante la sua gravidanza (come pasta e gelato)e di posti bellissimi della Basilicata. Da questi scatti traspare tutto l’amore di cui la ragazza è circondata in questo bel momento.

A corredo di queste immagini, Giulia non può che scrivere: “Maratea bella“, un paese che l’ha catturata sin da quando ci è andata per la prima volta qualche tempo fa e di cui spesso condivide bellissimi scatti. Insomma, l’estate di Giulia e Pierpaolo respira di amore e i due non possono che essere più che felici del bambino o della bambina che presto arriverà da loro.

Fra poche settimane è possibile che anche loro, come tante altre coppie vip, organizzino un baby shower per annunciare il sesso del futuro nascituro.