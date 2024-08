Giulia Luchi, la moglie di Campara non parla più: la frase senza scrupoli di Chiara Ferragni e la telefonata per filo e per segno tra le due

Giulia Luchi, ex aspirante Miss Italia nel 2009, in questi ultimi giorni è al centro delle cronache per la vicenda che riguarda suo marito Silvio Campara e Chiara Ferragni. Ma cosa sta accadendo davvero?

Giulia Luchi, classe 1990, è originaria di Firenze ma vive a Prato. In passato è stata una modella e nel 2009 Carlo Conti l’ha eletta Miss Toscana, mentre due anni prima si era candidata come Miss Italia. Oggi ha due figli di due e cinque anni ed è sposata con Silvio Campara. Ma cosa è accaduto con Chiara Ferragni?

Giulia Luchi all’attacco, come ha tirato fuori tutta la sua rabbia

Secondo le indiscrezioni di Chi, negli ultimi tempi Chiara Ferragni avrebbe dato inizio a un’ “amicizia affettuosa” con Silvio Campara, ceo di Golden Goose, un marchio di scarpe di lusso.

I due si sarebbero incontrati a Forte dei Marmi in occasione di un evento. Ad aggiungere dettagli ci ha pensato Gabriele Parpiglia che ne ha parlato sulla sua pagina Instagram seguita da 724 mila follower. A fare da filo rosso tra la celebre influencer e il manager, sarebbe stata proprio Giulia Luchi con cui l’imprenditrice digitale avrebbe instaurato una bella amicizia. Ai tempi la bionda modella era alle prese con il pandoro gate e l’ex aspirante Miss Italia le aveva teso una mano.

Giulia le era stata accanto sostenendola emotivamente. Aveva persino cercato di metterle a disposizione una cerchia di persone che potessero aiutare la vip a risollevarsi dal periodo buio in cui era sprofondata. Luchi, insomma, le avrebbe offerto un appiglio a livello di brand e legale. Nel frattempo, nel mese di giugno, Campara stava cercando di portare a termine le trattative per la vendita milionaria del suo marchio. Ma poiché questa si era bloccata su di lui c’era molta pressione.

Così quando l’uomo ha incontrato l’ex moglie di Fedez l’ha vista come un modo per evadere dalla sua stringente situazione. Il tutto però è venuto a galla quando, mentre si trovava a Capri, la blogger ha esclamato: “Lui me lo prendo” sfogliando a un tavolino gli scatti che scambiava con il marito di Luchi.

Qualcuno ha riportato la cosa all’ormai ex amica della Ferragni, che ha telefonato alla trentasettenne imprenditrice. Ne è scaturito uno scambio molto duro e una serie di messaggi in cui l’influencer cremonese ha ammesso il suo interesse per il marito di Giulia. Sempre stando all’esperto di gossip ora il viaggio in Perù programmato dal manager delle scarpe e dall’influencer di moda sarebbe in forse. Nessuna delle persone coinvolte è uscita allo scoperto, né ha smentito o acclarato i fatti. Chissà quale svolta prenderà questa storia.