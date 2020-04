Sebbene fosse nata sotto tutti i buoni auspici, la storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è ormai arrivata al capolinea. Sono già diverse settimane che si parla di una rottura tra i due, e gli indizi non sono certo mancati. Anche perché, nel frattempo, sembra essere rispuntato Andrea Damante…

Giulia De Lellis, l’addio a Iannone

Da tempo il web è concentrato sulla ricerca di indizi che potessero confermare o smentire il gossip del momento: Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati? In effetti, di prove ce ne sono in abbondanza. Sono parecchi giorni che i due non si vedono insieme, e sui loro profili social non ci sono più foto di coppia.

Inoltre, il modo in cui l’ex gieffina ha risposto ad alcune domande sulla sua relazione con il pilota ha lasciato molti dubbi nei suoi fan. Di recente, in una diretta aveva spiegato: “Sono tre settimane che non ne parlo, faccio dell’altro e vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto un po’ più delicati nel capire la situazione. Si dice: ‘A buon intenditor poche parole'”.

La confessione della De Lellis

Anche Andrea Iannone ha commentato le voci su una loro crisi. In risposta alle continue domande sulla sua storia con Giulia, ha rivelato: “Ma perché scrivono tutti di Giulia De Lellis? Basta con queste domande! Starà scrivendo un nuovo libro, io non so dov’è“. Parole che hanno generato ancora più sospetti, finché una delle ultime dirette dell’influencer non li ha spazzati via definitivamente.

Una fan le ha chiesto se è rimasta in buoni rapporti con Iannone, la sua risposta non lascia alcun dubbio: “Io rimango in buona con tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita e che sono state realmente importanti per me. E in questo caso assolutamente sì. […] Se due persone sono abbastanza intelligenti, un modo per chiudere in buoni rapporti si trova sempre”.

Giulia De Lellis e Andrea Damante

Inutile dire che la curiosità dei fan, a questo punto, si è spostata sul possibile ritorno di fiamma con Andrea Damante, di cui si vocifera da giorni. A domanda diretta, finora la De Lellis ha evitato di rispondere. Si è però lasciata andare a qualche dettaglio: “È un bellissimo uomo, mando un grande bacio anche al Dama. Siamo in buonissima, ci sentiamo. Che volete che vi dica? Che volete sapere? State sereni, state tranquilli. Quanto siete curiosi!”.

Sfoglia le foto storiche della coppia Giulia De Lellis e Andrea Damante

Inoltre, negli ultimi giorni sono spuntati altri indizi: una felpa rossa indossata da Giulia, che assomiglia moltissimo a quella di Andrea, gli stessi mobili che compaiono nelle storie di Instagram dei due giovani e la voce del Damante in un video dell’ex gieffina. Che i due stiano trascorrendo insieme la quarantena dovuta al Coronavirus?