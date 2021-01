Giulia De Lellis e Gemma Galgani sono sicuramente tra le protagoniste di Uomini e Donne più amate dal pubblico a casa. Entrambe, inoltre, vanno fortissimo anche sui social. La giovane influencer romana ha quasi 5 milioni di follower, ma anche Gemma non scherza. Sul suo profilo IG conta infatti oltre 500mila seguaci. Le due, insieme, hanno partecipato a Giortì, docu-reality che ha riscosso un grande successo.

Le dieci puntate, che hanno appunto come protagoniste Giulia e Gemma, sono visibili dal 24 dicembre scorso su Mediaset Play e Witty Tv. Giortì racconta dell’inedita coppia alle prese con feste scintillanti ed esclusive, quando ancora possibile farle.

Giortì sul podio dei programmi più visti in streaming

Il pubblico ha apprezzato la coppia formata da Giulia De Lellis e Gemma Galgani e ha premiato Giortì, che è entrata nel podio dei programmi più visti in streaming. Il format ha infatti conquistato il secondo posto, nella settimana d’esordio, tra i programmi di intrattenimento della classifica per Legitimate Stream.

Il programma, con protagoniste Giulia De Lellis e Gemma Galgani, vede le due donne nelle vesti di “inviate speciali” e racconta la realizzazione degli eventi in tutte le loro fasi. Dalla preparazione delle feste all’arrivo degli ospiti, dalle storie dei protagonisti ai vari imprevisti, Giortì ha unito due donne della televisione italiana amatissime dal pubblico.

Le due, inoltre, in qualità di inviate, o per meglio dire invitate, speciali, ci portano alla scoperta dei protagonisti delle feste, tra siparietti comici ed emozioni, e ci fanno conoscere meglio i festeggiati, le loro storie e anche alcuni momenti davvero toccanti.

Un programma realizzato “quando gli abbracci potevano essere senza limiti”

“Le occasioni per far festa non mancano mai” dice Giulia De Lellis nel video pubblicato su Instagram da Witty TV per annunciare l’uscita delle puntate di Giortì. Il format, come suggerisce la voce dell’influencer, è stato realizzato quando “gli abbracci potevano essere senza limiti, come le emozioni”.

Negli episodi, disponibili in un’inedita modalità “cofanetto”, ritroveremo anche alcuni volti noti di Uomini e Donne, come Alessandra De Angelis e suo marito Emanuele.

