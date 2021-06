Giornata mondiale del selfie: il makeup perfetto da autoscatto

Oggi si celebra la Giornata mondiale del selfie, dedicata alla tecnica di autoscatto più amata e più social, della quale ormai non sappiamo farne a meno.

Istituita nel 2013, anno in cui la parola è entrata a far parte del Oxford English Dictionary, è il momento ideale per approfondire e conoscere tutti i trucchi per realizzare il selfie perfetto, tra luce, angolazione ma soprattutto makeup.

Per quanto riguarda il trucco, la vera fonte di ispirazione sono le star dei social, che sulle foto a loro stesse ci hanno costruito una carriera fatta di milioni di follower. Certo, loro si aiutano anche con i filtri, cosa che possiamo tranquillamente fare anche noi, senza però stravolgerci.

Diamo un’occhiata a 5 makeup da selfie assolutamente da copiare per essere perfette come una star.

Ovviamente non possiamo non citare la regina dei selfie Kim Kardashian, che tanto lei quanto le sorelle, sfoggia sempre un makeup perfetto a prova di foto. Sul suo viso, non manca mai il contouring che definisce bene il viso, fondamentale per venire bene in foto e alzare zigomi e mascella.

Anche il trucco occhi sui toni del marrone rosato lifta lo sguardo grazie ad eyeliner e ciglia finte.

Punta tutto sulla romantica luminosità Valentina Ferragni e il risultato è un selfie perfetto. La pelle è luminosa grazie a una base leggera e idratante, gli zigomi ben delineati, le labbra nude ma non opache e tutta l’attenzione è concentrata sugli occhi, dove dominano ombretti rosa super shimmer e tanto mascara nero.

Eye-liner classico per Ariana Grande, che sfruttando un gioco di luci e ombre crea un selfie molto sofisticato.

Il suo trucco è molto semplice e punta tutto sull’enfatizzare il taglio degli occhi allungato, come una gatta. È lì che si concentra tutta l’attenzione grazie anche a ciglia finte molto presenti, a effetto ventaglio. Un makeup per tutte le stagioni.

Super naturali invece Giulia Valentina e Paola Turani nel loro selfie “di coppia”, che puntano tutto un makeup-non-makeup molto di tendenza che illumina il viso.

Il merito va ai fondotinta di ultima generazione che perfezionano in maniera discreta, agli ombretti shimmer sui toni del burro e del beige da calibrare sulla palpebra e ai mascara incurvanti. Per realizzare questo makeup sono molto utili i prodotti cremosi multiuso o quelli acquosi senza pigmento, tutti facili da applicare e che rendono la pelle piena e luminosa, ideali per quest’estate,

Per il selfie perfetto non poteva che scegliere l’arancio pescato l’inventrice della #PeachesMakeupChallenge Hailey Bieber: makeup fresco e monocromatico che esalta la pelle dorata, soap brows che aprono lo sguardo e fotocamera altissima per sfinare il viso.