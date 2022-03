Le nostre "Happy Pills" per festeggiare al meglio la Giornata Mondiale della Felicità

Sapevi che il 20 Marzo ricorre la Giornata Mondiale della Felicità? Da soli 9 anni a questa parte, proprio nel giorno d’equinozio di primavera, si celebra colei che costituisce per ognuno di noi il fine ultimo dell’esistenza, da rincorrere affannosamente e senza sosta: la felicità. E no, la data non è certo frutto di una scelta casuale, bensì prospero simbolo di rinascita della natura.

Si dice che il vero segreto della felicità stia tutto nell’osservare le essenziali, piccole cose della vita di ogni giorno con gli occhi sorpresi di un bambino, così da apprezzare ogni minima cosa. Prendersi del tempo per semplicemente fermarsi, facendo un bilancio su cosa ci renda realmente felici e quanto ci si senta effettivamente appagati nella vita è importante, tanto importante da dover far parte della routine quotidiana.

Ebbene, noi vogliamo favorire esattamente quel momento, da dedicare tutto a sé stessi: ecco alcuni spunti che forniranno una generosa dose di serotonina, a maggior ragione nella ricorrenza che celebra proprio la felicità.

Colorito (e umore) spento? Integra con la vitamina C

L’incarnato sano e glowy che tutti sogniamo parte prima di tutto dall’alimentazione corretta e poi dai prodotti giusti: scegliere quelli con la Vitamina C porta moltissimi benefici.

L’acido ascorbico derivato della vitamina è fondamentale per la vita dell’uomo e deve essere assorbito tramite alimenti quali gli agrumi. Esso combatte i radicali liberi, che portano inevitabilmente all’invecchiamento cellulare, agendo sulla pelle in profondità. Inoltre lenisce i danni dell’esposizione solare e stimola la produzione di collagene.

Massaggio rigenerante al viso con il Jade Roller

Mai sentito parlare di Jade Roller? Costituito da quarzo rosa, tale magico aggeggio è un utilissimo alleato per effettuare massaggi viso rigeneranti ed anti-age grazie all’azione decongestionante applicata su di esso, distendendo i lineamenti e conferendo un recupero di tono alla pelle.

Scrub corpo rilassante

Niente di meglio che concedersi un sano scrub rilassante per favorire il rinnovamento cellulare e stimolare la micro circolazione: niente scuse, esistono infatti una miriade di ricette scrub viso e corpo fai da te per regalarsi un momento a tu per tu con noi stessi! Perché non approfittarne proprio oggi?