Oggi, mercoledì 17 marzo 2021, si celebra la Giornata mondiale delle Torte. A partire dal 2015 infatti si è deciso di proclamare, ogni 17 marzo, questa giornata con il solo scopo di condividere con tutto il mondo la gioia di fare dolci (anche per dare una mano e suggerire ricette utili a quelli che non hanno grande esperienza).

Oggi quindi vi proponiamo una selezione delle 10 ricette che più ci piacciono, scoprite quali.

Giornata mondiale delle torte, ecco le nostre preferite

Sia che siate cuoche provette, sia che invece non vi piaccia far dolci, oggi vi suggeriamo di provare almeno qualcuna di queste ricette, davvero buone, semplici e alla portata di tutte, più o meno brave.

Foto Pixabay / Bernadette Wurzinger

La torta di mele di Carlo Cracco

La torta di mele piace proprio a tutti. Per questo motivo oggi vi consigliamo di provare la ricetta di Carlo Cracco, per gustare comodamente a casa vostra un dolce della tradizione con quella marcia gourmet in più.

Apple pie

Dalla versione della tradizione alla Apple Pie americana, il dolce tipico del Giorno del Ringraziamento. Buona, semplice e (soprattutto) gustosa.

Torta di mele light

Ebbene sì, la torta di mele è il nostro dessert preferito. Per questo tra le tante varianti, vi proponiamo anche questa in versione light, che vi permetterà di godervi il dolce a fine pasto senza troppi sensi di colpa.

Crostata di more

Siete amanti dei frutti rossi? Nessun problema, abbiamo la ricetta giusta anche per voi. Provate questa crostata di more, delicata e ottima per chiudere il pranzo con leggerezza, non ve ne pentirete.

Mug cake

Agli amanti delle ricette dell’ultimo minuto invece suggeriamo di provare la Mug cake, una torta che si realizza con pochissimi ingredienti e direttamente in tazza. Perfetta per soddisfare i languorini e le voglie improvvise!

Torta foresta nera

Se vi dicessi: pan di spagna al cioccolato, panna montata e ciliegie? Una goduria, vero? Parliamo della torta foresta nera, un dessert leggermente più che vi conquisterà con il suo aspetto e con il suo sapore meraviglioso. Buon appetito!

Torta alle fragole

La torta alle fragole è il dessert perfetto per chi vuole mantenere la linea in vista della bella stagione. Facile da preparare e fresca, piacerà anche ai più piccoli.

Torta pan di stelle

Uno dei dolci più golosi che vogliamo consigliarvi oggi è la torta di pan di stelle: un tripudio di gusto e semplicità, piace a tutti, grandi e piccini. Volete un trucco per aumentare il livello di goduria? Decoratela con pasta di zucchero o glassa fondente.

Kinder Pinguì

Non è probabilmente il dolce più consigliato per chi sta seguendo una dieta, ma possiamo assicurarvi che le vostre papille gustative faranno i salti di gioia. Di cosa parliamo? Della torta Kinder Pinguì ovviamente. La preparazione è semplice e non troppo lunga e potrete decorarla come meglio preferite.

Torta di zucca vegan

Chiudiamo le proposte della giornata con un dolce vegano. Provate la torta di zucca vegan, un dessert davvero semplice da preparare e altrettanto buona.