Istituita dall’Unesco nel 1996 per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright, la Giornata Mondiale del Libro viene celebrata ogni 23 aprile, una data eccezionale per la letteratura mondiale, in cui sono morti tre grandissimi scrittori, Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garciloso de la Vega. In Spagna e in Catalogna, dove la celebrazione è molto sentita, è tradizione regalare libri e rose agli affetti più cari. In occasione della Giornata Mondiale del Libro, oggi andiamo alla scoperta dei dieci libri più venduti e letti di sempre.

Qual è il best seller di tutti i tempi

Fare una classifica dei libri più venduti non è così semplice, perché, specialmente per i libri del passato, il numero di copie vendute si può solo stimare. Questo è il caso della Bibbia, considerato il best seller per eccellenza, con circa 5 miliardi di copie. Stesso discorso per Il Conte di Montecristo di Dumas e per Il Canto di Natale di Charles Dickens, di cui tuttavia è impossibile conoscere il numero esatto.

I dieci libri più venduti di sempre

Scopriamo insieme allora i 10 best seller più venduti di sempre

10. Don Chisciotte della Mancia

Al decimo posto, ma solo perché è impossibile quantificare esattamente il numero di copie vendute, si classifica il Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes. Pubblicato nel 1605, la prima edizione italiana stampata risale al 1622. In questo classico, un signorotto di campagna, Alonso Chisciano, decide di allontanarsi dalla povertà della sua terra, diventare cavaliere e partire alla ricerca di avventure.

9. Il giovane Holden

Considerato il romanzo di formazione per eccellenza, questo grande classico di Salinger viene edito nel 1951 e vanta almeno 65 milioni di copie vendute. Il giovane Holden è un ragazzo cacciato dalla scuola, a causa del suo comportamento: le sue vicende rappresentano il difficile passaggio all’età adulta.

8. L’Alchimista

Scritto da un Paulo Coelho nel 1988, nel 2014 il romanzo supera le 65 milioni di copie vendute. In questo libro sono narrate le vicende di Santiago, un giovane pastore che intraprende un viaggio per inseguire un tesoro nascosto. Ma questa avventura lo metterà di fronte a durissime prove da superare.

7. Il Codice da Vinci

Scritto nel 2003 da Dan Brown, questo libro diventa da subito un best seller, con circa 80 milioni di copie vendute. Il libro segue le avventure del professor Robert Langdon, uno dei massimi esperti di Leonardo da Vinci, che deve risolvere un mistero che potrebbe scuotere le fondamenta del Cristianesimo.

6. Dieci piccoli indiani

Pubblicato per la prima volta nel 1939 e tradotto in Italia nel 1946, questo bellissimo romanzo giallo di Agatha Christie vanta circa 100 milioni di copie vendute. Nel libro, dieci persone, che sembrano non avere nulla in comune, vengono riunite su un’isola intrisa di mistero, Nigger Island.

5. Lo Hobbit

Al quinto posto si classifica Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien del 1937, pubblicato 18 anni prima del celebre sequel Il Signore degli Anelli. Nel 2008 ha superato le 100 milioni di copie vendute. Protagonisti della vicenda sono Bilbo Baggins e i suoi amici, che devono affrontare il drago della Montagna Solitaria, per riconquistare un tesoro perduto.

4. Harry Potter e la pietra filosofale

Pubblicato per la prima volta in Italia nel 1998, Harry Potter e la pietra filosofale è il primo di una saga di sette volumi. Attualmente, il libro ha superato i 107 milioni di copie vendute. Protagonista del racconto è Harry Potter, un bambino di 11 anni che scopre di essere un mago e inizia la sua nuova vita a Hogwarts, insieme ai compagni Ron e Hermione.

3. Cinquanta sfumature di grigio

Questo è il primo capitolo della trilogia erotica scritta da E.L. James. Pubblicato nel 2015, il libro ha raggiunto la quota di 125 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il romanzo racconta la storia di passione tra Anastasia Steele, una studentessa, e Christian Gray, ricco amministratore delegato della sua azienda.

2. Il piccolo principe

Al secondo posto in classifica, troviamo Il piccolo principe di Antonie de Saint-Exupèry. Pubblicato per la prima volta nel 1943 e tradotto in Italia nel 1949, l’opera ha superato le 140 milioni di copie vendut

1. Il signore degli Anelli

Pubblicato nel 1955, nel 2007 Il Signore degli Anelli contava 150 milioni di copie vendute. Protagonisti dell’avventura sono Frodo Baggins e un variegato gruppo composto da umani, nani e hobbit. Guidati dal mago Gandalf, partono per una missione con l’obiettivo di distruggere un anello e sconfiggere Sauron.