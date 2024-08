Giorgia Gianetiempo, bikini esplosivo per l’attrice di Un posto al sole: mai vista così

Ultime settimane d’estate e ultime settimane di vacanze per moltissime persone, tra cui anche tanti vip; a settembre sarà il momento di tornare negli studi televisivi per molti volti noti del nostro mondo dello spettacolo, ma in questi ultimi giorni d’agosto c’è sicuramente ancora tempo per stupire. Di sicuro, una che lascia sempre senza parole oltre che per la sua bravura, anche per la sua bellezza, è Giorgia Gianetiempo.

Attrice classe ’96, fa ormai parte da quattordici anni (dal lontano 2010) del cast di Un posto al sole, vestendo i panni di Rossella Graziani. Il suo personaggio è cresciuto di anno in anno insieme a lei e da bambina è diventata una donna. Anche a vederla fuori dal set, tutti i fan riconoscono alla Gianetiempo una bellezza davvero dirompente. E l’ultimo scatto, che ha infiammato il web, ne è la prova: eccola così, davanti allo specchio in bikini mostra delle curve da lasciare veramente senza fiato. Come si è mostrata l’attrice?

Giorgia Gianetiempo incanta in bikini: curve da capogiro per l’attrice de Un posto al sole – FOTO

Tramite una nuova foto pubblicata nella sezione delle stories del suo profilo Instagram, Giorgia Gianetiempo ha voluto condividere con tutti i suoi fan uno dei momenti di relax di questa sua estate; pronta per andare in spiaggia, l’attrice si è mostrata in bikini davanti allo specchio, offrendo ancora una volta al pubblico la sua infinita bellezza.

L’outfit è di quelli estivi, elegantissimo e allo stesso tempo adatto alle temperature: insieme ad una gonna rosa e ad una camicia bianca (rigorosamente aperta, appena appoggiata sulle spalle) l’attrice indossa uno sfavillante costume in paillettes argentato, in grado di mettere in risalto il suo florido e prosperoso décollété in primo piano. Inutile dire che la storia ha presto fatto il giro del web, lasciando a bocca aperta i fan appassionati dell’iconica soap.

Una bellezza davvero incredibile quella della Gianetiempo, che unisce eleganza e sensualità; da quattordici anni i fan si godono le sue performance, in attesa di rivederla anche in un nuovo progetto televisivo. Intanto, in vista del ritorno sul set, l’attrice sembra si stia godendo le sue meritate vacanze: stando ai post pubblicati, infatti, in questi giorni si trova in Portogallo. Nello specifico nella meravigliosa regione dell’Algarve, situata nel sud dello stato e ben nota per le sue spiagge mozzafiato.