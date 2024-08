Giochi per gatti: 5 idee semplici per farli divertire senza spendere

Se vuoi creare dei giochi per far divertire il tuo gatto senza dover spendere troppo ci sono 5 idee che fanno al caso tuo.

Se si dice che i cani sono giocherelloni, i gatti possono diventare dei terremoti dato il loro istinto da cacciatore e la loro mania di esplorare. Se non si dà loro qualcosa con cui distrarsi ci mettono poco a trovarlo da soli, rischiando di rovinare l’arredamento di casa. Ecco perché procurarsi qualche gingillo per farli giocare è essenziale, soprattutto finché sono ancora cuccioli.

I negozi di animali offrono moltissime opzioni, dai topolini di pezza alle palline piene di ebra gatta, ma hanno un costo non indifferente e i gatti li rovinano in fretta. Per risparmiare si può perciò valutare qualche soluzione fai da te, magari riciclando qualcosina. I rotoli della carta igienica o della carta assorbente per esempio sono perfetti per ricavare un giochino.

Basta mettere all’interno del rotolo una pallina per attirare l’attenzione del gatto, che farà di tutto per ingegnarsi a tirarla fuori con le zampe. Per creare delle palline morbide basta procurarsi della carta e un filo di lana, dopodiché si appallottola la carta e si ricopre con un paio di strati di filo. In alternativa basta un vecchio fazzoletto o un residuo di stoffa da cucire.

Come far divertire gratis i tuoi gatti

Accanto a queste idee molto classiche chi fa spesso ordini via internet ha sicuramente la casa che straripa di scatoloni. Non serve ribadire quanto i gatti amino sistemarsi all’interno delle scatole di cartone, quindi sono un ottimo materiale di partenza per un gioco. Basta fare dei fori intorno alla scatola o sul coperchio sufficienti da far passare le zampe e mettere dentro palline o sonagli.

Una volta fissato il coperchio il gatto incuriosito inizierà a cercare di afferrare il contenuto facendo girare la scatola e infilando le zampette nei buchi. Uno scatolone largo e basso è l’ideale, specialmente se si ha più di un amico peloso in casa. Volendo i nastrini conservati dai regali di Natale o di compleanno si possono riciclare per creare dei giochini.

Basta procurarsi dei pezzetti di plastica cavi o dei tubetti di metallo da legare ai nastrini, per poi agitarli davanti al gattino. Il suono del tubicino che sbatte contro il pavimento lo spingerà a cercare di afferrare il nastrino. Legando l’altra estremità dei nastrini a una gruccia per abiti basterà appenderla vicino al pavimento e lasciare che il micio si diverta.

Infine per chi ha una certa abilità con i lavoretti di falegnameria si può provare a costruire un piccolo “parco giochi per gatti” usando delle travi di legno. Sulla struttura si possono aggiungere delle corde per farli arrampicare.