Siamo abituate a vederla in passarella, avvolta da abiti meravigliosi, con acconciatura e make up perfetti, ma il nuovo volto di Gigi Hadid è quello che ci ha conquistate per davvero. Da quando la supermodella è diventata mamma, Gigi ci ha mostrato il suo lato più naturale, quello in cui ognuna di noi riesce a identificarsi: struccata, con i capelli arruffati e i segni delle notti insonne di una neo mamma. Come questa mattina, quando Gigi Hadid ci ha svegliato con una serie di stories su Instagram, in cui, approfittando del sonnellino della figlia, illustra una tipologia di cereali allo zenzero, per cui va letteralmente matta.

Gigi Hadid è una di noi

Nonostante l’outfit casalingo, la nostra Gigi appare radiosa come sempre, avvolta da un maglione girocollo, leggermente over-size, sotto il quale si intravedono pantaloni morbidi, forse del pigiama, a righe. Il make up è leggerissimo e i capelli sono raccolti in una coda di cavallo, alta, tirata e leggermente spettinata.

Insomma, una Gigi Hadid che si destreggia tra l’essere mamma e gli impegni di lavoro, in cui molte di noi si sono rispecchiate divertite questa mattina. Per non parlare del suo entusiasmo nel descrivere i nuovi cereali allo zenzero: li annusa, li assaggia, li commenta, in decine di stories, che fanno pensare a una sua piccola e gustosa ossessione.

La reazione degli utenti

Non hanno tardato ad arrivare le reazioni divertite dei suoi follower, che hanno inondato i social network di commenti, facendo ironia sulla non celata esaltazione di Gigi Hadid sui cereali allo zenzero. “Mi fa morire che Gigi Hadid parla in 27 storie dei cereali super gasata. Praticamente sono io che parlo dei ragazzi Faccina con lacrime di gioia“, scrive una utente su Twitter. Oppure ancora: “Gigi Hadid che fa storie su Instagram parlando di cereali sembra me quando parlo con le mie amiche h24 dei One Direction“.