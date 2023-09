Giardino, sono queste le piante da potare ora per averlo splendido l’anno prossimo

Scopri quali sono le piante da potare ora per avere un giardino perfetto l’anno prossimo. Ecco alcuni suggerimenti su come farlo al meglio!

La potatura richiede un occhio attento e una buona dose di pazienza, ma i risultati possono essere molto soddisfacenti. Prendersi cura delle piante del giardino è un compito costante, ma potare le piante nel momento giusto può fare la differenza tra un giardino mediocre e uno in ottimo stato.

Scopri le tre piante che è meglio potare prima della fine dell’estate per averle splendide e rigogliose l’anno prossimo.

3 piante da potare per un giardino perfetto



1. Lavanda

La lavanda è una pianta amata sia per il suo profumo caratteristico sia per i suoi fiori viola. La potatura della lavanda è essenziale per mantenerla in salute e garantire una fioritura rigogliosa l’anno successivo. Ecco alcuni consigli per la potatura della lavanda:

Potatura leggera: dopo la fioritura estiva, fai una potatura leggera, tagliando le punte dei rami fioriti.

Potatura primaverile: all’inizio della primavera, puoi procedere a potare la lavanda in modo più deciso, riducendo il fogliame del 30-50% .

2. Glicine

Il glicine è noto per i suoi grappoli di fiori pendenti, in grado di creare un’atmosfera magica nel giardino. Ecco alcune linee guida per potare il glicine:

Taglia i getti lunghi: dopo la fioritura, taglia i getti più lunghi per evitare che il glicine diventi troppo invadente.

Potatura invernale: alla fine dell’inverno, prima della primavera, puoi potare ulteriormente i rami per dare una forma alla pianta e incoraggiare una fioritura abbondante.

3. Rose rampicanti

Le rose rampicanti aggiungono un tocco di eleganza verticale al tuo giardino. Ecco come prenderti cura di loro attraverso la potatura:

Pulizia estiva: durante l’estate, rimuovi i rami morti o malati e taglia i rami più lunghi che prendono troppo spazio.

Potatura invernale: la potatura principale delle rose rampicanti dovrebbe essere effettuata durante l’inverno, per dare una forma alla pianta e favorire una fioritura rigogliosa.

Altri consigli di base sulla potatura

Usa sempre attrezzi da potatura affilati e puliti per evitare danni alle piante.

Rispetta la struttura naturale della pianta e non esagerare nella potatura .

Rimuovi i rami morti , malati o danneggiati in qualsiasi momento dell’anno.

Raccogli sempre i detriti di potatura e smaltiscili correttamente .

Potare le tue piante è un passo importante per mantenere il tuo giardino rigoglioso e sano. Ogni pianta ha le sue esigenze specifiche di potatura, quindi assicurati di informarti su quella migliore per le tue piante e segui le linee guida raccomandate. Con un po’ di cura e attenzione oggi, sarai ricompensato un domani con un giardino splendido e in fiore.