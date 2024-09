Giacche autunno/inverno 2024, quali indosseremo? Modelli da perdere la testa: ti conquistano di sicuro

L’estate, come ogni anno, è voltata e ormai, per la maggior parte di noi, le giornate in spiaggia sdraiate sul lettino e le cene in terrazza con gli amici sono già un ricordo sbiadito. Nonostante in molte città le temperature siano ancora piuttosto alte, il calendario ci avvisa che tra poco l’autunno busserà alle nostre porte.

E non possiamo certo farci trovare impreparate da questa nuova stagione che ci attende. Anche perché, non dimentichiamolo, che se l’estate è bella per i bikini, l’autunno ha il suo fascino perché possiamo finalmente rifarci il guardaroba e sfoggiare in ufficio o durante le occasioni mondane nuovi maglioni, pantaloni e giacche.

L’autunno, infatti, è sempre un nuovo inizio e per affrontare il ritorno in ufficio con una marcia in più non c’è niente di meglio che fare un po’ di sano shopping prendendo spunto dalle ultime tendenze che arrivano dalle passerelle.

In particolare, la prossima stagione, saranno proprio le giacche a farla da padrone: modelli davvero unici e originali come non si vedevano da tempo sulle passerelle. Gli stilisti per la stagione 2024/2025 si sono sbizzarriti e hanno detto addio ai limiti. Prepariamoci, dunque, a perdere la testa.

Giacche autunno/inverno: con questi modelli farai perdere la testa a tutti

Preparati perché la stagione che sta per arrivare sarà ricchissima di sorprese e novità che non lasceranno nessuno indifferente. Le protagoniste dell’autunno/inverno 2024 saranno le giacche: modelli pazzeschi che ti faranno perdere la testa e, soprattutto, faranno perdere la testa a chi ti incontrerà.

Per i primi freddi e le prime piogge non può mai mancare un bel trench. L’autunno 2024 vuole un trench doppio petto, lungo fino almeno a metà polpaccio e rigorosamente beige, proprio come l’indimenticabile Audrey lungo la Senna. In alternativa, per un outfit più sportivo, punta su un bel blu navy.

Per andare in ufficio, stupisci tutti con un ritorno agli anni ’80: un blazer sartoriale con le spalle larghe, importanti. In perfetto stile madonna. Magari evita strass e lustrini e, per il giorno, punta su tonalità neutre come un bel grigio chiaro. Completa il tuo outfit con camicia bianca e pantaloni in pelle e sarai divina.

Per un primo appuntamento o se vuoi stupire tutti all’aperitivo allora il successo sarà garantito con la giacca gessata bianca e blu, lunghezza tre quarti. Un modello dall’allure “androgina” che potrai rivisitare e rendere più femminile grazie agli accessori giusti come dei maxi orecchini e una borsa di tendenza.

Tornano sulle passerelle anche i mitici gilet, un must dello stile “preppy”. Se vuoi un’aria da collegiale di Cambridge non puoi non avere per la prossima stagione un gilet in maglia. Scegli colori classici: nero, blu scuro, verde bosco oppure a righe. Completa il tutto con una maxi camicia bianca o rosa, gonna a quadri e scarpe basse o le intramontabili Mary Jane. Sarai la più elegante del tuo ufficio.