Ghiaccioli al tè nero e mirtilli, salutari e perfetti per aiutare l’intestino

Quando la voglia di qualcosa di fresco si fa sentire, niente è meglio dei ghiaccioli per mantenere la linea e togliersi lo sfizio.

Alcune prelibatezze sono indissolubilmente legate al periodo estivo. Gelati, dessert freddi, sorbetti e simili spadroneggiano e sono irrinunciabili durante la bella stagione, soprattutto a causa del caldo. Per chi, però, non vuole esagerare e “attentare” alla propria linea, c’è sempre un’alternativa light e comunque sfiziosa da provare: i ghiaccioli. La versione al tè nero e mirtilli è salutare, leggera e aiuta l’intestino. Ecco come si preparano.

Un ghiacciolo a merenda o dopo cena non è certo un problema, anzi, contribuisce a rinfrescarci e placa anche la “voglia di dolce”. Li troviamo in tutti i gusti, dai classici a quelli più particolari, in base alle preferenze personali. Una variante da provare assolutamente è quella con tè nero e mirtilli: una preziosa amica dell’intestino.

Tè nero e mirtilli: questi ghiaccioli si preparano in poche mosse e sono salutati per l’intestino

Che il tè fosse un alleato del benessere dell’organismo non è certo in dubbio, così come che i mirtilli siano uno di quei frutti che si possono gustare senza troppi pensieri anche a dieta. Unendo questi due ingredienti potremo ottenere una delizia fresca che ci aiuti a combattere il caldo con gusto.

Cosa occorre per preparare i ghiaccioli:

– 2 bustine di tè nero;

– Una tazzina di lamponi;

– Una tazzina di mirtilli;

– 1 cucchiaio di miele;

– 1 tazza di acqua;

– Yogurt magro quanto basta.

Per prima cosa occorre versare l’acqua in un tegame e preparare il tè come si fa solitamente. Una volta pronto andrà filtrato e lasciato raffreddare. Nel frattempo ci si dedica al lavaggio di mirtilli e lamponi per poi procedere a frullarli e ridurli in purea. Si può anche utilizzare un passino in modo che non restino tracce di scorze.

In un recipiente si versa la purea di mirtilli e lamponi e si unisce il tè poco alla volta, senza esagerare. Il composto deve risultare cremoso, non troppo liquido. Si accorpano dunque anche il miele e lo yogurt magro, procedendo a cucchiaiate, e si amalgama il tutto utilizzando una spatola.

Si riversa ora il composto ottenuto all’interno degli appositi stampini per ghiaccioli. Si copre con una pellicola per alimenti e si fissano le stecchette al centro. Bisogna quindi posizionare nel congelatore fino a quando la consistenza non sarà ottimale: dovrebbero bastare un paio d’ore. Deliziosi, freschi e leggerissimi!