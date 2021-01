7 gesti poco sexy ma molto romantici

L’amore, ormai lo sappiamo tutti, non è mai come quello che vediamo nelle commedie romantiche. A differenza delle romcom, dove i protagonisti si svegliano e sono sempre perfetti e tutti i gesti sembrano sempre iper romantici, nella realtà le giornate delle coppie sono scandite dalla routine quotidiana e da qualche litigio per motivi spesso inspiegabili al di fuori della coppia.

Ci sono però dei gesti, che molti potrebbero considerare “poco sexy”, che sono in realtà super romantici e che strappano, in moltissime situazioni, un sorriso al partner.

Ecco quindi 7 gesti che forse non saranno sexy, ma contengono una buona e sana dose di romanticismo.

Piccoli gesti casalinghi

Sì, forse passare l’aspirapolvere e pulire la cucina non sarà super sexy, anche se potrebbe esserlo. Quello che è certo è che può essere un gesto iper romantico se fatto al momento giusto. Ad esempio, dedicarsi a sistemare gli ambienti della casa mentre il proprio partener sta lavorando, può essere un gesto d’affetto semplice e che fa sicuramente piacere.

Allo stesso tempo, ci si può dedicare alle faccende domestiche anche mentre il proprio compagno si concede un bel bagno caldo, o mentre si rilassa in compagnia di un calice di vino, o di un drink, e di un buon libro.

Sì può essere romantici anche facendo alcuni lavori che l’altro a paura a fare o che, più semplicemente, non ama particolarmente fare.

Mandargli dei messaggi romantici e inaspettati

Anche i messaggi possono essere piuttosto sexy, ma qui stiamo parlando di romanticismo. Un gesto da fare, e che fa sempre piacere, è quello di scrivere al proprio partner, anche quando non se lo aspetta. Se non siete grandi fan dei “Ti amo” su Whatsapp, potete dimostrare grande affetto anche con le domande all’apparenza più scontate. “Come stai?” o “Com’è andata la tua giornata?” sembrano domande banali, ma se poste dalla persona giusta fa sempre piacere riceverle e possono risultare super romantiche.

Preparargli i suoi piatti preferiti è tra i gesti più romantici

Sì, cucinare può essere spesso molto sexy. Per essere romantico, però, il momento della preparazione dei cibi dev’essere condito da tanto amore e passione per ciò che si sta facendo.

Anche se non sembra, può essere molto romantico chiedere al partner, mentre torna da lavoro, cosa gli piacerebbe mangiare a pranzo o a cena. O, in alternativa, sorprenderlo, preparandogli il suo piatto preferito dopo una stressante giornata di lavoro.

Sorprendilo con i piccoli gesti per le persone care

Non serve chissà cosa al giorno d’oggi per essere romantici. Il romanticismo, infatti, è più vivo come mai e noi possiamo portare fieramente alta la sua bandiera compiendo piccoli gesti dolcissimi. Gesti che, tra l’altro, possono anche non riguardare strettamente la coppia, come ad esempio comprare una pianta per la mamma del vostro partner, o una cravatta per il papà.

Insomma, prendersi cura della coppia significa anche prendersi a cuore anche le persone care al proprio partner.

Guardare insieme un programma o una serie tv, anche se a te non piace

Vi sarà capitato, probabilmente, di dover scendere a patti su cosa guardare la sera o nei momenti liberi in televisione, Netflix o Amazon Prime Video. Ecco, anche se potrete pensare il contrario, guardare insieme al partner qualcosa che non vi piace potrebbe essere molto romantico.

Quindi, provate a guardare insieme a lui la sua serie tv o il suo film preferito, magari mentre condividete una gustosa ciotola di popcorn o un piatto di patatine fritte. Il vostro partner ne sarà felice e chissà, magari anche voi vi appassionerete a quel film o a quella serie che non pensavate vi sarebbe piaciuto.

Coccole fino ad addormentarsi

Quanto è bello e romantico addormentarsi insieme? Questo probabilmente è uno dei gesti più affettuosi e simbolo di romanticismo che esistano sulla faccia della terra. Per dimostrare tutto l’amore che nutrite nei confronti del vostro partner, questo è il gesto perfetto da fare.

Coinvolgerlo in momenti buffi, ma molto romantici

Coinvolgere il proprio partner in un momento divertente, in cui si canta o ci si comporta in modo buffo, può essere davvero super romantico. Provate a convincerlo a cantare con voi la vostra canzone preferita, o a ballare sulle note della vostra canzone, o a giocare a qualche gioco di società che richiede movimenti strani, come Twister.

In un solo colpo avrete ottenuto un momento divertente e ad alto tasso di romanticismo.