Gerani, ecco cosa fare con la fine della bella stagione per mantenerla in vita durante il “letargo invernale”

Come far fiorire ancora i tuoi gerani dopo l’estate? Scopri i segreti per un giardino colorato anche in autunno.

Mentre l’estate si avvicina alla sua conclusione, i gerani iniziano a scolorire come le note finali di una sinfonia estiva. Ma siete pronti a svelare i segreti per farli rinascere? Il Pelargonium, noto comunemente come geranio, è un’affascinante pianta dalle origini africane che ha conquistato il cuore di molti giardinieri. Durante l’estate, i balconi e i giardini si tingono di vivaci tonalità, dal rosso ardente al rosa pastello al fucsia sfavillante, grazie a questi fiori straordinari.

Ora, che agosto è appena finito, e settembre ha fatto il suo ingresso, come prendersi cura dei nostri cari gerani? È inevitabile che la loro esplosiva fioritura si affievolirà e lascerà spazio al riposo vegetativo, una sorta di sonno invernale per garantire la loro sopravvivenza. Se vedete i vostri gerani appassire fino a sembrare morti, non preoccupatevi, non sradicateli. Stanno semplicemente entrando nel loro ciclo di letargo stagionale.

Geranio: come dare nuova vita quando i fiori appassiscono

In questo articolo, vi guideremo attraverso i passaggi essenziali per risvegliare la bellezza dei vostri gerani e prepararli a un autunno rigoglioso. Cominceremo con la pulizia, passando poi al rinvaso e alla potatura, rivelando segreti preziosi per farli rifiorire con ancora più splendore.

All’inizio, è fondamentale effettuare una pulizia accurata tagliando i fiori secchi. Prendete delle cesoie pulite e affilate e tagliate gli steli appena sopra i nodi delle foglie del fiore. Questa leggera operazione di potatura non solo contribuirà all’aspetto generale della pianta, ma impedirà anche l’attacco di parassiti affamati di tessuti vegetali in decomposizione. Non trascurate le foglie ingiallite, masticate o malate; rimuovetele dalla pianta.

Se il vostro geranio è cresciuto abbondantemente durante l’estate, valutate la possibilità di rinvasarlo in un vaso leggermente più grande di quello precedente. Prima di procedere con il rinvaso, assicuratevi di utilizzare un terreno ben drenante per evitare che le radici marciscano. Inoltre, un consiglio fondamentale è quello di concimare i vostri gerani non solo durante la fioritura, ma anche quando le corolle iniziano a cadere. Una nutrizione adeguata garantirà loro la forza di resistere ai rigori dell’inverno.

Infine, se il vostro geranio è cresciuto in modo esuberante durante l’estate, non abbiate paura di effettuare una potatura radicale, riducendone l’altezza a metà: ciò stimolerà una rigogliosa crescita e una profusione di nuovi boccioli.

Prendersi cura dei gerani dopo l’estate non è solo un dovere, ma un atto d’amore per queste piante meravigliose, permettendo loro di tornare in tutto il loro splendore quando il sole tornerà a splendere.