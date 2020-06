George Clooney e Amal Alamuddin, è finita? Le indiscrezioni

George Clooney e Amal Alamuddin sono la coppia più bella del mondo… e se fosse scoppiata? Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, i due innamorati starebbero affrontando un periodo di grande crisi. Notizie d’oltreoceano sembrano raccontare della fine di un bellissimo amore, uno di quelli che sembrava destinato a durare per sempre. Ma che sta succedendo davvero?

Non perderti la classifica di Pourfemme sugli uomini più belli del mondo!

George Clooney e Amal Alamuddin, ultime news

Dopo mesi di indiscrezioni riguardanti la coppia d’oro, pare che George Clooney e Amal Alamuddin siano arrivati davvero agli sgoccioli della loro storia d’amore da favola. I media americani parlano infatti di una crisi che, iniziata ancora prima della quarantena, avrebbe trovato il suo culmine durante il lockdown.

D’altronde, un isolamento di questa durata ha riscosso un caro prezzo tra tantissime coppie in tutto il mondo – in Italia, ne è un esempio quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. A quanto pare, anche George e Amal hanno risentito di questo periodo così difficile, tanto che alcuni amici vicini alla coppia, che hanno preferito mantenere l’anonimato, hanno rivelato addirittura che le carte del divorzio sono già pronte.

29

L’amore tra George Clooney e Amal Alamuddin

Questa non è certo la prima volta che si parla di una rottura tra l’affascinante attore e la sua splendida moglie. Già lo scorso anno avevano iniziato a circolare delle voci su una grossa crisi tra i due, come riportato all’epoca da Radar Online. Una fonte vicina alla coppia aveva infatti raccontato che George e Amal avrebbero avuto un furioso litigio.

Per staccare un po’ la spina, la bella avvocatessa sarebbe addirittura “fuggita” in Sardegna, dove l’estate precedente erano stati in vacanza, assieme ai loro gemellini. In quell’occasione, Clooney si era affrettato a smentire con una dichiarazione rilasciata all’Hollywood Life: “È una storia totalmente inventata” – ha affermato. Inoltre, mediante un suo assistente, George aveva fatto sapere che il suo matrimonio stava andando alla grande e che, addirittura, lui e Amal stavano pensando ad un altro bambino – o magari di un’adozione.

In realtà, è da quando l’attore ha iniziato a frequentare la Alamuddin che circolano indiscrezioni su una loro imminente rottura (che fino a questo momento non c’è mai stata, ad onor del vero). La loro, in effetti, è una storia che ha fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo, e non poteva che attirare qualche commento maligno. Anche questa volta si tratterà solo di un rumor senza alcun fondamento? Non possiamo far altro che sperarlo.