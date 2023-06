Gelato light fatto in casa: la ricetta gustosissima per concedersi un dolce anche a dieta

In questo articolo scopriremo una deliziosa ricetta per preparare a casa un gelato light da gustare in qualsiasi momento. Ecco quali sono i passi da seguire.

Non è facile resistere al caldo estivo quando si è a dieta. Il desiderio di interrompere il proprio regime alimentare per concedersi un rinfrescante gelato può diventare insopportabile. In commercio ci sono tantissimi prodotti tra cui scegliere, però, solitamente, le calorie presenti superano quelle consentite per i piccoli snack quotidiani. Anche le soluzioni più “genuine” possono nascondere delle sorprese inaspettate.

Gli amanti dei dessert freddi, fortunatamente, non hanno nulla di cui preoccuparsi. Con poche mosse e ingredienti facilmente reperibili, è possibile realizzare in casa il proprio gelato. Si tratta di una ricetta versatile, adatta a un pomeriggio in famiglia, a una serata con gli amici e anche alla merenda dei più piccoli. Dopo averla messa in pratica, sicuramente, non potrete più farne a meno!

Come fare per preparare in casa un deliziosissimo gelato light

Per realizzare questa ricetta light, non è necessario essere in possesso di costose macchine per il gelato o di ingredienti difficilmente reperibili. Le persone a dieta saranno felici di sapere di poter procedere serenamente, seguendo regole alla portata di tutti.

Ingredienti

4 banane;

1 cucchiaio di burro di arachidi;

100 gr di yogurt greco alla vaniglia.

Procedimento

Per prima cosa, bisogna sbucciare 4 banane e tagliarle a piccoli pezzi. Dopo averlo fatto, sarà necessario inserirle in un sacchetto per il freezer e lasciarle nel congelatore per circa 24 ore. Con l’aiuto di un frullatore, si dovrà mescolare insieme la frutta, un cucchiaio di burro di arachidi e 100 gr di yogurt greco alla vaniglia. A questo punto, si potrà posizionare il gelato in bicchieri di vetro o in piccole coppette per fare un’ottima figura con gli amici.

Questa ricetta, oltre a essere compatibile con qualsiasi tipo di dieta per il basso apporto calorico, è anche piuttosto flessibile. In base ai propri gusti personali, infatti, è possibile modificare gli ingredienti da usare per rendere la merenda ancora più sfiziosa. Ecco una variante irresistibile che farà innamorare chiunque.

Ingredienti per il gelato light al cioccolato

250 gr di yogurt greco;

25 gr di cacao amaro;

75 gr di cioccolato fondente;

Dolcificante liquido.

In questo caso, dopo aver fatto sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente, bisognerà mescolarlo con lo yogurt e il cacao amaro. In seguito all’aggiunta di una piccola quantità di dolcificante liquido, sarà necessario far riposare il composto in freezer per 24 ore. Alla fine, si otterrà un gelato buonissimo, rinfrescante e adatto anche ai palati più golosi.