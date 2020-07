Unghie gel per l'estate, le nail art e decorazioni più belle

Mani in primo piano, l’estate 2020 offre tantissimi spunti creativi per le unghie gel estive. Quali sono le decorazioni più amate?

Le più fresche si ispirano alla frutta di stagione e alle sfumature del mare. Le più audaci con effetto sfumato arcobaleno, animalier, gradazione verticale o glitterate.

Per chi invece opta per delle unghie estive semplici, non mancano unghie chiare con sfumature pastello in gradazione e french manicure bicolor.

Le unghie gel più glam per la nail art estiva

Il mondo delle nail art, si sa, è sempre molto variegato. Gli spunti per una manicure originale sono tantissimi e variano a seconda dei gusti e dello stile che si vuole sfoggiare. Chi è alla ricerca di una nail art semplice per l’estate potrà optare per una manicure monocromo con un dettaglio sull’unghia dell’anulare. Oppure puntare su una nail art estiva con unghie chiare con colori pastello in gradazione.

Quali sono i colori da scegliere? Le unghie estive azzurre sono particolarmente ricercate questa estate, mentre le le unghie gel bianche rappresentano ormai una sorta di evergreen e sono le preferite di chi ama la manicure sofisticata e minimal chic così come le unghie gel con french bicolor. Chi ama osare potrà sperimentare le unghie gel estive gialle, che nella versione neon o fluo è uno dei colori di smalto per l’estate più gettonati in assoluto.

Unghie gel estive fluo con effetto neon

I colori fluo e neon per le unghie sono quelli in assoluto più modaioli e stilosi, complice la loro capacità di non passare inosservati!

Anche in questo caso, sono tante le possibilità di scelta: si spazia dalle unghie gel rosa fluo alle unghie gel verde fluo, senza trascurare soluzioni ancora più sgargianti come nel caso delle unghie effetto arcobaleno, anche nella versione sfumata. Timide, prego astenersi!

Stamping nail art e decorazioni per unghie estive

Di grande tendenza all’inizio dell’estate la stamping nail art ha spopolato anche sui social, abbiamo visto tutti gli smile sulle unghie di Chiara Ferragni e Fedez, vero?!

Ma, smile a parte, le decorazioni per impreziosire le nail art sono di grande tendenza per l’estate 2020, soprattutto se si tratta di decorazioni a tema estivo. Via libera dunque alle unghie gel a tema mare, con glitter, piccoli strass e brillantini per una manicure al top.

Per una nail art estiva e semplice da realizzare, le decorazioni con stencil di fiori sulle unghie sono anche facili da applicare da sole, per una nail art fai da te di successo assicurato.