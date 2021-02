Kit Harington e Rosie Leslie danno il benvenuto al loro primo figlio, dopo che sono stati avvistati a passeggio per le strade di Londra con un marsupio inequivocabile. Pochi mesi dopo che le star di Game of Thrones Sophie Turner e Joe Jonas hanno annunciato la nascita della loro figlia Willa, questa volta sono Kit e Rose a diventare genitori.

La storia d’amore nata sul set di Game of Thrones

Le due stelle di Game of Thrones, che nella saga interpretavano le parti di due amanti sfortunati Jon Snow e Ygritte, si sono innamorati nel 2012 sul set della serie televisiva che li ha consacrati alla fama internazionale.

Dopo una breve separazione, si sono riconciliati fino a quando hanno confermato ufficialmente la relazione nell’aprile 2016. Dopo aver fatto sognare i fan con la loro storia d’amore sul set, Kit e Rose hanno annunciato nel 2018 che si sarebbero sposati.

Poi, l’anno scorso, l’annuncio della gravidanza. ​​”Sono entusiasta e non vedo l’ora di incontrare il nuovo membro della nostra famiglia!“, aveva detto una felicissima Rose al New York Post. Qualche mese prima, in concomitanza con la fine della serie, Harington aveva dichiarato di essere pronto per la paternità: “Il lavoro più importante della mia vita per finire. Beh, non il più. Spero di diventare padre“.

Ancora non si conosce il nome!

Sul nome del bimbo non è trapelato ancora nulla. D’altra parte, come sanno bene i fan della saga, le due stelle del cinema sono piuttosto riservate sulle loro vite personali. Basta pensare che l’annuncio del matrimonio nel 2018 fu pubblicato sul giornale locale, proprio come si usava una volta. Nessuna foto di Kit in ginocchio su Instagram, né palloncini colorati per annunciare il sesso del piccolo o della piccola. Ma, in fondo, a noi piacciono proprio per come sono: discreti, riservati e incredibilmente affiatati!