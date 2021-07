In estate, è molto comune soffrire di gambe gonfie a causa del caldo, che rende più difficoltosa la circolazione e favorisce il ristagno dei liquidi. Per contrastarle, oltre ai trattamenti specifici, ci sono creme e semplici rimedi che possono donare grande sollievo.

In generale, per esempio, il freddo dona benessere, stimolando la microcircolazione e riattivando il drenaggio dei liquidi: oltre a scegliere creme effetto freddo, immergere le gambe nel ghiaccio qualche minuti e fare docce gelide indirizzano il getto dal basso verso l’altro potrà essere di grande aiuto.

Altri accorgimenti che possono essere di grande aiuto sono dormire con le gambe sollevate, massaggiare regolarmente le gambe dalla caviglia ai glutei con oli essenziali e creme, fare quotidianamente 10-20 squat. Bere tanto è importante, ma serve agire anche in maniera mirata per fare in modo di espellerla nel modo corretto.

Gambe gonfie: creme e prodotti da provare

A coadiuvare queste piccole azioni quotidiane, a contrastare le gambe gonfie ci aiutano alcuni prodotti specifici, che se utilizzati con costanza aiutano a mantenere la circolazione attiva e a ridurre il ristagno dei liquidi, quindi anche cellulite e pelle a buccia d’arancia

Freshly Cosmetics – Hyaluronic Energy Body Serum

Questo siero corpo di Freshly Cosmetics è a base di due tipologie acido ialuronico di origine vegetale e dona immediata energia e freschezza alla gambe, assorbendosi in fretta grazie alla consistenza in gel.

Mentre idrata a fondo la pelle e combatte la secchezza, tipica del periodo caldo, contrasta vene varicose e ritenzione idrica, migliora la circolazione, riduce il gonfiore e le adiposità localizzate. Un trattamento super completo.

Keforma – Red Dren, integratore drenante

L’integratore Red Dren è specifico per sgonfiare e migliorare la circolazione. È a base di tarassaco, utile per le funzioni depurative dell’organismo, cardo mariano, per le funzioni digestiva, epatica e depurativa, caffè verde, ad azione antiossidante, pungitopo e centella, che favoriscono la funzionalità del microcircolo, e infine estratto secco di melograno, antiossidante.

BeGood – Leggings

I leggings BeCool sono perfetti per essere indossati tutti i giorni o durante l’attività sportiva per combattere le gambe gonfie: sono realizzati con Dermofibra Cosmetics, ovvero un filato innovativo che contiene minerali di silicio, titanio, magnesio, zinco e microsfere di Aloe Vera, Vitamine A ed E che idratano e rivitalizzano la pelle. L’azione combinata dello speciale tessuto e del bio-infrarosso stimola la microcircolazione, eliminando i liquidi in eccesso, riducendo gli inestetismi e il gonfiore.

Biofficina Toscana – Gel gambe leggere

Il Gel gambe leggere è assolutamente specifico: un vero e proprio toccasana per gambe gonfie e stanche! Quando sentiamo particolarmente fastidio, ha un’azione immediata e localizzata: l’idrolato di eucalipto bio a mentolo donano immediata freschezza e leggerezza, mentre compattano la pelle e la rendono più morbida e liscia.